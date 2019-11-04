 Президент Бразилии Болсонару предупредил о последствиях разлива нефти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

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Мир

Президент Бразилии Болсонару предупредил о последствиях разлива нефти

Около 2,5 тысяч километров береговой линии в Бразилии оказались загрязнены нефтью. Худшее еще впереди, говорит Жаир Болсонару.

Последствия разлива нефти у берегов Бразилии

Последствия разлива нефти у берегов Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил о драматических последствиях из-за разлива нефти у побережья страны. "Худшее еще впереди", - сказал он в воскресенье, 3 ноября, в интервью TV Record. Собрана лишь малая часть разлитой нефти, указал он. "Течения направляются к бразильскому побережью", - отметил Болсонару.

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Основные причины резкого удорожания горючего одинаковые, однако на планете по-разному на него реагируют. Немцы не митингуют и не бастуют, а делают ставку на рыночные механизмы. (02.06.2018)

С начала сентября нефтью оказались загрязнены более 250 пляжей и 12 природоохранных зон, сообщает Бразильский институт по защите окружающей среды. Это около 2,5 тысяч километров береговой линии. В очистке пляжей участвовали представители региональных властей, военные, волонтеры. Всего было удалено более тысячи тонн нефти и загрязненного ею песка.

Как нефть попала в океан, пока неизвестно. Бразильские власти ранее возлагали ответственность за это на венесуэльский концерн PDVSA, а также греческий танкер Delta Tankers. Компания, владеющая судном, отрицает эти обвинения.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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