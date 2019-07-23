 Президент Болгарии ветировал покупку восьми истребителей F-16 | Новости из Германии о Европе | DW | 23.07.2019

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Европа

Президент Болгарии ветировал покупку восьми истребителей F-16

Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29.

Многоцелевые истребители F-16 (Фото из архива)

Многоцелевые истребители F-16 (Фото из архива)

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на ратификацию договора о приобретении его страной восьми новых американских многоцелевых истребителей F-16. Свое решение глава государства мотивировал "отсутствием общественного согласия", сообщает агентство dpa. Кроме того Радев, сам в прошлом военный летчик, выразил сомнение, что сделанный правительством заказ включает "полный комплект вооружений".

Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году и являющаяся одной из беднейших стран Евросоюза, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29.

Контекст

США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция тратят больше средств на закупку оружия, чем все остальные страны мира вместе взятые, свидетельствует новый доклад SIPRI. (29.04.2019)

В ЕС подвели итоги первого года существования PESCO - программы оборонного сотрудничества. Хотя проект находится на начальной стадии, в США уже беспокоятся по поводу конкуренции. (15.05.2019)

Договор о приобретении F-16 был ратифицирован парламентом страны 19 июля после бурной дискуссии  сразу в первом и втором чтении. Такая поспешность также вызвала критику президента страны. Тем не менее у парламента есть возможность преодолеть вето главы государства и вновь утвердить договор в неизменном виде.

Ранее обсуждалась возможность приобретения Болгарией шведских многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen. Правительство страны, сформированное коалицией во главе  с правоцентристской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), отвергло предложение Стокгольма по той причине, что эти истребители необходимо дооборудовать до стандартов НАТО.

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