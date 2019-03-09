Президент Алжира отказался выдвигаться на пятый срок

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. Об этом государственное информагентство североафриканской страны сообщает в понедельник, 11 марта. 82-летний глава государства объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля.

Кроме того, Бутефлика заявил, что принял решение "о значительных изменениях в формировании правительства", которые станут "надлежащим ответом на требования" протестующих. В частности, глава МВД Алжира Нуреддин Бедуи был назначен премьер-министром страны вместо Ахмеда Уяхьи.

Массовые протесты в Алжире

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступают против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. 2 марта на улицы столицы государства вышли десятки тысяч человек. На следующий день Бутефлика пообещал в случае победы не находиться на посту главы государства весь срок и через год объявить досрочные президентские выборы.

Реакция алжирских властей - сдвиг весенних каникул

9 марта алжирское министерство высшего образования и научных исследований в качестве реакции на протесты распорядилось начать весенние каникулы на 11 дней раньше срока. Это означает, что студентам придется покинуть кампусы университетов, которые информагентства называют оплотами протестов. По официальным данным, в Алжире учатся более 1,7 млн студентов, из которых около 630 тысяч располагаются в общежитиях.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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