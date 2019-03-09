 Президент Алжира отказался выдвигаться на пятый срок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2019

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Мир

Президент Алжира отказался выдвигаться на пятый срок

82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов и пообещал изменения в составе правительства. Действующего премьер-министра сменил глава МВД Алжира.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика (фото из архива)

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика (фото из архива)

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. Об этом государственное информагентство североафриканской страны сообщает в понедельник, 11 марта. 82-летний глава государства объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля.

Кроме того, Бутефлика заявил, что принял решение "о значительных изменениях в формировании правительства", которые станут "надлежащим ответом на требования" протестующих. В частности, глава МВД Алжира Нуреддин Бедуи был назначен премьер-министром страны вместо Ахмеда Уяхьи.

Массовые протесты в Алжире

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступают против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. 2 марта на улицы столицы государства вышли десятки тысяч человек. На следующий день Бутефлика пообещал в случае победы не находиться на посту главы государства весь срок и через год объявить досрочные президентские выборы.

Контекст

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Реакция алжирских властей - сдвиг весенних каникул

9 марта алжирское министерство высшего образования и научных исследований в качестве реакции на протесты распорядилось начать весенние каникулы на 11 дней раньше срока. Это означает, что студентам придется покинуть кампусы университетов, которые информагентства называют оплотами протестов. По официальным данным, в Алжире учатся более 1,7 млн студентов, из которых около 630 тысяч располагаются в общежитиях.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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    Автор: Ефим Шуман


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Контекст

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