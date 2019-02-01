 Президентство как самый убыточный проект Трампа | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.02.2019

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Мир

Президентство как самый убыточный проект Трампа

Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Карикатура Сергея Елкина: Дональд Трамп выворачивает карманы и говорит Денег нет, но я держусь.

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  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Большой рот

    Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Красивая прическа

    Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Фейковые новости, фальшивые доллары

    Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

  • Упаковки кукурузных хлопьев с изображением Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Бум на сувениры с Трампом

    Волшебная сила кукурузных хлопьев

    Кто знает, возможно, в Белый дом Дональда Трампа привела именно его любовь к здоровой пище. На съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года Трамп получил 1725 голосов делегатов и был утвержден кандидатом от этой партии в президенты США.

  • Футболка с изображением Трампа в боксерских перчатках

    Бум на сувениры с Трампом

    Трамп на боксерском ринге

    Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

  • Значки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    "Все в полном порядке!"

    Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

  • Носки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Стильные носки

    Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

  • Маска Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Кто боится Трампа?

    А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

  • Календарь, отсчитывающий оставшиеся дни срока правления Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Обратный отсчет

    Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

  • Брелок в виде Трампа со спущенными штанами

    Бум на сувениры с Трампом

    Сувенир на любителя

    Популярность среди оппонентов Трампа приобрел и весьма специфический сувенир - брелок в виде президента США со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, из расположенного сзади отверстия выходит коричневая субстанция.

  • Туалетная бумага с портретом Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Туалетная бумага с портретом Трампа

    Рулон туалетной бумаги с изображением Трампа - мягкий и экологически чистый сувенир. Критики президента США могут использовать его по назначению и тем самым продемонстрировать свое отношение к главе Белого дома.

    Автор: Александра Елкина


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Скандальная публикация налоговой декларации Трампа (15.03.2017)

 

 

 

 

 

Контекст

Трамп заявил, что потерял "огромные деньги" за время своего президентства

В интервью The New York Times Трамп прокомментировал финансовый аспект своей должности. Он утверждает, что это его "крупнейшая потеря за все времена". Трамп также подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок. (01.02.2019)  

Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами и календари, отсчитывающие дни до окончания его президентского срока - сувениры, высмеивающие главу Белого дома, стали в США настоящим хитом. (24.01.2019)  

FAZ: Трамп не готов уступить в споре о стене

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)  

Бум на сувениры с Трампом

Сувениры с изображением Дональда Трампа в последнее время пользуются небывалым спросом. Самые популярные из них - в фотогалерее DW. (22.01.2019)  

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