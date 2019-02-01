Президентство как самый убыточный проект Трампа

Бум на сувениры с Трампом

"Все в полном порядке!"

Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.