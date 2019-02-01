Президентство как самый убыточный проект Трампа

Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.
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