Президентские выборы в Грузии как репетиция парламентских

В Грузии в воскресенье, 28 октября, пройдут президентские выборы - последние всеобщие и прямые выборы главы государства в этой кавказской республике. Согласно конституционным изменениям, которые грузинский парламент принял в октябре 2017 года, уже на следующих выборах 2024 года избирать главу Грузии будет специальная коллегия выборщиков. Страна переходит к парламентской форме правления - новая конституция, которая вступит в силу после инаугурации избираемого президента, значительно ограничивает президентские полномочия, сводя их до представительских.

Президент Грузии впредь не будет осуществлять внешнюю политику страны, при нем не будет работать Совет национальной безопасности, а полномочия верховного главнокомандующего он сможет использовать только в случае войны. При этом срок его полномочий увеличивается с пяти лет до шести.

Хотя роль главы государства сильно уменьшилась, борьба за этот пост разразилась нешуточная. Причиной этого эксперты видят в том, что уже сейчас, по сути, началась подготовка к гораздо более важным парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году. Именно от их исхода зависит, удержится ли у власти нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), созданная и возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили, или же власть перейдет к оппозиции - сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили.

Из французских дипломатов - в президенты Грузии?

Для участия в нынешних выборах президента Грузии ЦИК зарегистрировал 25 кандидатов, однако реально на победу, по мнению наблюдателей, могут рассчитывать не больше трех.

Саломе Зурабишвили

Во-первых, это депутат парламента и бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Формально она - независимый кандидат, но правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что поддерживает кандидатуру Зурабишвили, как и на парламентских выборах 2016 года.

Саломе Зурабишвили - уроженка Франции, происходит из семьи грузинских эмигрантов 1920-х годов. 20 лет Зурабишвили работала в системе французского МИДа, в 2003 году приехала в Грузию в качестве посла Франции и в марте 2004-го по приглашению тогдашнего президента Михаила Саакашвили возглавила внешнеполитическое ведомство в Тбилиси. Однако через полтора года была уволена с поста министра и стала противником Саакашвили.

Предвыборный плакат Саломе Зурабишвили в Тбилиси

Уже в начале предвыборной гонки Зурабишвили попала в центр скандала: отвечая на вопрос журналиста об августовский войне 2008 года, она сказала, что именно "Грузия спровоцировала новый виток конфликта, ввязавшись в российскую провокацию". А говоря о бомбежке Цхинвали 8 августа 2008 года, заявила, что Саакашвили "бомбил собственное население". Эти слова вызвали бурю негодования, их сочли пророссийскими.

Одной из главных своих заслуг на посту министра иностранных дел Зурабишвили считает достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии. Именно ее подпись стоит на этом документе.

Еще два экс-главы МИД при Саакашвили

Серьезный соперник Саломе Зурабишвили - другой экс-министр иностранных дел, Григол Вашадзе, кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили, создавшей с еще десятью мелкими партиями предвыборный блок "Сила в единстве".

Григол Вашадзе

Выпускник МГИМО, в 1980-х годах работавший в советском МИДе, Вашадзе переехал из Москвы в Грузию в середине 2000-х. В начале 2008 года он возглавил созданный в грузинском МИДе департамент по России, а с декабря 2008-го почти четыре года руководил и всем министерством.

Григол Вашадзе - ярый сторонник Саакашвили. В ходе предвыборной кампании он обещал, что если займет президентское кресло, то первым делом вернет грузинское гражданство бывшему президенту. При этом правящую партию "Грузинская мечта" он обвиняет в коррупции, называя ее "Воровская мечта".

Отколовшаяся менее двух лет назад от ЕНД партия "Европейская Грузия" выдвинула бывшего спикера парламента Давида Бакрадзе. Кстати, при Саакашвили он тоже некоторое время возглавлял МИД Грузии. На президентских выборах в 2013 году он набрал 21,73 процента голосов.

Среди прочего Бакрадзе обещает освободить из тюрьмы экс-премьера Вано Мерабишвили, приближенного Саакашвили, которого после смены власти приговорили к заключению по обвинениям в подкупе избирателей, присвоении и растрате госсредств, превышении полномочий.

Давид Бакрадзе

Действующий грузинский президент Георгий Маргвелашвили отказался баллотироваться на второй срок.

У кандидата партии власти есть шанс и проиграть

Делать прогнозы относительно результатов нынешних выборов, по словам старшего научного сотрудника Фонда Рондели Кахи Гоголашвили, крайне сложно: "Сама среда непрогнозируемая - любая новая информация о том, что даже не сам кандидат, а какая-то партия допустила ошибки или нарушала законы, любой компромат может повлиять на исход выборов в любой момент".

По словам Гоголашвили, несмотря на наличие административного ресурса у партии власти, многие избиратели не собираются голосовать за Зурабишвили. Поэтому политолог не исключает победы одного из оппозиционных кандидатов - Вашадзе или Бакрадзе, что, "несомненно, изменит внутриполитическую конъюнктуру внутри Грузии и ударит по "Грузинской мечте".

Главная достопримечательность Тбилиси

С Кахой Гоголашвили согласен директор Международной школы кавказских исследований в Государственном университете Ильи Гия Нодия. "Еще весной считалось, что эти выборы вряд ли будут иметь большое значение (из-за ограничения полномочий президента. - Ред.) и любой кандидат от партии власти победит. И, кажется, сама правящая партия играла на понижение значения этих выборов, - говорит он. - Но сейчас ситуация изменилась, во всяком случае, политически активная часть населения активно готовится к ним. Так что и для "Мечты", и для оппозиции ставки оказались значительно выше, чем первоначально предполагалось". По мнению профессора политологии, если кандидат партии власти проиграет, это будет началом конца правления "Грузинской мечты", Бидзины Иванишвили.

Одна из самых "грязных" кампаний

Началом подготовки к парламентским выборам 2020 года или же к протестным выступлениям после выборов Гия Нодия объясняет то, что нынешняя избирательная кампания стала одной из наиболее грязных в истории Грузии. При этом Каха Гоголашвили обращает внимание на то, что мощный поток компромата, который вываливается противоборствующими сторонами, исходит не от конкретных кандидатов, а от их партий: "Как будто не кандидаты сами баллотируются в президенты, а целые партии, стоящие за ними".

Так, к примеру, к компромату против ГМ и нынешних властей в целом относятся секретно сделанные в тюрьме аудиозаписи, на которых бывший прокурор Мирза Субелиани, в частности, признается в похищении и пытках свидетелей по громким делам и рассказывает о существовании подчиненной ему военизированной группировки, что говорит о наличии так называемого неформального правления.

Власти, в свою очередь, стали нападать на сторонников Саакашвили, выдвинув обвинение против него самого: прокуратура заявила, опираясь на записи бесед бывших чиновников, о причастности экс-президента к подготовке убийства в 2007 году бизнесмена Бадри Патаркацишвили, умершего в Англии годом позднее.

В промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, опубликованном в середине октября, говорится о многочисленных зафиксированных случаях негативной кампании, "черного пиара", распространения ложной информации.

Политические наблюдатели склоняются к тому, что в первом туре не победит ни один из претендентов на президентский пост. Гоголашвили полагает, что партию власти второй тур устроил бы при любом раскладе, даже в случае победы поддерживаемого ей кандидата Саломе Зурабишвили: "Чтобы у нее не появились амбиции, как было при выборах нынешнего президента, Георгия Маргвелашвили, который выиграл при поддержке "Грузинской мечты", но после избрания сделался независимым". Если же Зурабишвили победит, она станет первой женщиной - президентом Грузии.

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