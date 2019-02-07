Президентом Всемирного банка избран предложенный Трампом Дэвид Мэлпас

13-м президентом Всемирного банка (ВБ) стал американский экономист и замминистра финансов США Дэвид Мэлпас. В пятницу, 5 апреля, исполнительные директора банка единогласно поддержали кандидатуру 63-летнего республиканца, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Считающийся его доверенным лицом Мэлпас был единственным кандидатом на этот пост.

Пятилетний срок полномочий нового президента ВБ начнется 9 апреля, сообщается в заявлении Всемирного банка. От имени правительства ФРГ Мэлпаса поздравил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller).

Мэлпас - критик политики Всемирного банка

После неожиданного ухода в отставку предыдущего президента ВБ Джима Ён Кима в начале февраля Трамп предложил избрать его приемником Мэлпаса, назвав его "глубокоуважаемым" и "блестящим" человеком. Эта кандидатура была встречена жесткой критикой, поскольку Мэлпас, консультировавший Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году, известен как противник Всемирного банка.

В частности, он неоднократно упрекал ВБ за слишком большие кредиты Китаю, способному, по его словам, обойтись без финансовой помощи извне. Выступая в 2017 году перед Конгрессом США, он заявил, что ВБ и Международный валютный фонд (МВФ) "тратят много денег", однако работают "не очень эффективно", а их практика выдачи ссуд является "коррумпированной". Критики кандидатуры Мэлпаса в ВБ опасаются, что под его руководством банк начнет руководствоваться принципом Трампа "America First".

Всемирным банком по традиции руководит гражданин США

Всемирным банком традиционно руководит гражданин США, в то время как пост главы МВФ занимает, как правило, представитель одной из стран Европы. ВБ со штаб-квартирой в Вашингтоне был основан незадолго до окончания Второй мировой войны для финансирования восстановления Европы.

Сегодня его главная цель - борьба с бедностью и улучшение условий жизни в развивающихся странах. В ВБ в настоящее время работают более 10 тысяч сотрудников. Недавно банк представил план действий, который предусматривает выделение бедным странам 200 млрд долларов на борьбу с последствиями глобального изменения климата.

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