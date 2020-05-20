 Президента Румынии оштрафовали на одну тысячу евро по обвинению в дискриминации | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2020

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Европа

Президента Румынии оштрафовали на одну тысячу евро по обвинению в дискриминации

Национальный совет по борьбе с дискриминацией обвинил Клауса Йоханниса в высмеивании венгерского языка. Лауреат премии имени Карла Великого обжалует решение о штрафе.

Президент Румынии Клаус Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис

Лауреат премии имени Карла Великого за 2020 год президент Румынии Клаус Йоханнис оштрафован на 5 тысяч лей (около одной тысячи евро в пересчете) за пренебрежение к достоинству этнического меньшинства. Такое решение принял Национальный совет по борьбе с дискриминацией в среду, 20 мая, в Бухаресте.

Совет заключил, что Йоханнис в одном из своих высказываний высмеял венгерский язык. Президент назвал решение о штрафе "в высшей степени политическим" и пообещал обжаловать его в суде.

Лауреат премии имени Карла Великого

Премия имени Карла Великого была присуждена Йоханнису за усилия по защите прав меньшинств в Румынии. В конце апреля президент в одном из телевизионных выступлений обвинил оппозиционную социал-демократическую партию PSD в сговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о передаче Венгрии румынского региона Трансильвания. Свое выступление Йоханнис начал с приветствия PSD на венгерском языке, при этом слово PSD он произнес с карикатурным венгерским акцентом.

Комментарии Клауса Йоханниса были вызваны тем, что нижняя палата парламента Румынии из-за формальной ошибки PSD одобрила законопроект о предоставлении Трансильвании широкой автономии. Вскоре после этого данный законопроект, внесенный партией венгерского меньшинства UDMR, был отклонен верхней палатой парламента - Сенатом.

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    Автор: Екатерина Хван


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