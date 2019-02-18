Преемница Ангелы Меркель - клоунесса в роли уборщицы (фото)

Карнавалу в Германии не только все возрасты покорны, но и все профессии.
18.02.2019, Санкт-Ингберт • Политике - годы, карнавалу - воскресный вечер. Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр взяла небольшой тайм-аут от партийных дел и выступила в роли Уборщицы Гретель на карнавальном заседании в своей родной земле Саар. В этом году пик карнавального сезона в Германии приходится на понедельник, 4 марта.
Февральские кадры из Германии
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