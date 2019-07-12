 Предъявлено первое обвинение по уголовному делу о беспорядках 27 июля | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2019

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Россия

Предъявлено первое обвинение по уголовному делу о беспорядках 27 июля

Участника митинга у мэрии Москвы Кирилла Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках. Ему также инкриминируют применение насилия по отношению к представителю власти.

Полицейские задерживают демонстранта в Москве 27 июля

Полицейские задерживают демонстранта 27 июля

Участнику митинга у мэрии Москвы 27 июля Кириллу Жукову предъявлено обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом в ночь на четверг, 1 августа, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Как уточняет правозащитник, Кириллу Жукову предъявлено обвинение по части 2 статьи 212, части 1 статьи 318 УК РФ - участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти.

Накануне, 31 июля,  сообщалось, что Жуков был задержан. При этом 29 июля Зеленоградский районный суд Москвы присудил ему штраф в размере 10 тысяч рублей по административному делу за участие в акции протеста перед мэрией.

Задержания и проверки в Москве

Чиков также сообщил в своем Telegram-канале, что по этому делу были допрошены как свидетели и отпущены другие участники акции 27 июля Сергей Фомин и активист "Левого блока" Василий Кузьмин. В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что на причастность к беспорядкам Следственный комитет России (СКР) проверяет пятерых участников акции 27 июля.

Контекст

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

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СКР возбудил дело о беспорядках после акции 27 июля и начал допросы и задержания. Правозащитники сообщают, что задержан активист, уже привлеченный к административной ответственности 29 июля. (31.07.2019)

На акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы мужчина бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии. Следственный комитет РФ открыл дело о насилии против представителя власти. (29.07.2019)

В ночь на 1 августа следователи пришли с обысками к тренеру сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексею Миняйло, сообщает "МБХ медиа". Адвокат активиста Валентин Карелин рассказал изданию, что Миняйло могут предъявить обвинения сразу по трем частям статья о массовых беспорядках - организации беспорядков, участии в них и призывам к ним. Адвокат также сообщил, что сейчас волонтер находится в Бутырском следственном отделе, он отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции. 

Уголовное дело о массовых беспорядках после московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы было возбуждено 30 июля. Как заявили в СКР, накануне несанкционированной акции некая "группа лиц" неоднократно размещала в интернете "призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки". Кроме того, СКР возбудил еще три уголовных дела о нападении на представителей власти на акции 27 июля.

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