Предстоящие досрочные выборы в Испании: шанс для правых?

Председатель правительства Испании социалист Педро Санчес объявил в пятницу, 15 февраля, об отставке своего кабинета и назначил на 28 апреля 2019 года внеочередные парламентские выборы в стране. По их итогам должно быть сформировано новое правительство. Причиной отставки кабинета Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), сформированного в июне 2018 года, стала утрата поддержки парламента, в частности, невозможность принять бюджет на текущий год. Что касается предстоящих выборов, то большинство опросов общественного мнения предсказывают поражение на них левых и победу правоцентристских сил.

Социалистам не удалось реализовать свою программу

За 8 месяцев своего правления правительство ИСРП успело принять, но лишь частично осуществить обширную социально-экономическую программу. Так, оно повысило зарплату государственным служащим и обещало существенно поднять в текущем году потолок минимальной зарплаты, увеличить пенсии, а также ассигнования на здравоохранение и образование. На 2019 год была анонсирована и отмена чрезвычайных мер, введенных еще в 2011 году, которые стимулируют развитие производства за счет социальных прав трудящихся.

Здание испанского парламента

"Начинания кабинета социалистов, разумеется, можно было бы только приветствовать, если бы испанская экономика находилась в стадии подъема", - прокомментировал для DW создавшуюся ситуацию профессор экономики Мадридского университета Рамон Гомес Монкада. По его словам, намеченные бюджетные траты при скромных налоговых поступлениях неминуемо вели к дефолту. Об этом, кстати, Евросоюз предупреждал испанское правительство. Если бы подобная политика продолжалась, то уже к концу года стране потребовалось бы не менее 100 млрд евро помощи ЕС для покрытия своих долгов.

Реакция испанцев на отставку правительства

И это не все, продолжил экономист. Предпринимателей не на шутку испугало обещание властей заставить их повысить минимальную зарплату в условиях пока еще неустойчивого развития экономики, а также всякого рода выплаты работникам, включая пособия по увольнению. Не понравилось им и анонсированное повышение налогов на производство. Началось массовое закрытие предприятий. Только в январе страна потеряла 200 тысяч рабочих мест. Замедлился и приток иностранного капитала, отметил Гомес Монкада.

Другой опрошенный DW эксперт - мадридский социолог Габриэла Роспиде считает, что социально-экономическая программа ИСРП "безусловно, многим, особенно представителям малоимущих слоев, понравилась", хотя сразу же вызвала и множество нареканий. Ведь "люди изрядно устали от политики жесткой экономии".

Каталония как камень преткновения

Антиправительственные выступления в Испании (10.02.2019)

Но если социальные планы социалистов и вызывали определенные надежды у части населения, то их "политика в отношении Каталонии - бесконечные тайные переговоры, заигрывание с сепаратистами - с самого начала для большинства испанцев была неприемлема". Ведь народ в своей массе против раздела государства, отметила социолог.

Такого же мнения придерживается и сотрудник мадридского Центра политических исследований доктор Модесто Урарте. По его словам, ставшие гласными обещания премьера Санчеса лидеру Каталонии Киму Торра "рассмотреть" вопросы о суверенитете региона и освобождении преследуемых по суду каталонских политиков-сепаратистов, вызвали "бурное возмущение в обществе". И хотя эти обещания не были осуществлены, они лишили правительство доверия даже со стороны многих представителей ИСРП, не говоря уже об электорате других партий.

Перспектива досрочных выборов

По данным социолога Роспиде, все последние опросы общественного мнения свидетельствуют о грядущей победе на выборах правоцентристских партий. Речь идет о либеральной Народной партии (НП), находившейся у власти до июня 2018 года, о партии "Голос", созданной недавно отделившимся консервативным крылом НП, и о партии "Граждане", также придерживающейся либеральной идеологии, но находящейся ближе к политическому центру, чем НП. Впрочем, ни одна из этих партий не сможет, как считает социолог, набрать достаточно голосов для формирования одноцветного правительства. Речь, скорее всего, пойдет о создании правящей коалиции, отмечает эксперт.

Ну, а по словам политолога Урарте, опыт совместных действий у этих партий уже есть. Недавно они создали аналогичную коалицию в Андалусии, самом большом автономном регионе Испании, где до сих пор правила более 30 лет ИСРП. Свою задачу лидеры этих партий - соответственно Пабло Касадо, Сантьяго Абаскаль и Албер Ривера - видят в стабилизации экономики, создании рабочих мест, а также нормализации политической жизни в Каталонии путем принятия более жестких мер против сепаратистов.

Разлад в стане популистов

Что же касается ИСРП, то прогнозы, по словам Роспиде, говорят о возможном сокращении числа ее депутатов в новом составе парламента. Однако, эта партия, как одна из старейших в стране, останется основной оппозиционной силой в законодательном органе. Что же касается бывших в последние годы в тренде ультралевых популистов из партии "Подемос" ("Мы можем"), то, согласно опросам, ее перспективы весьма плачевны. Партию раздирают внутренние распри и скандалы.

"Не думаю, - подытожила результаты опросов Роспиде, - что прогнозы на предстоящие выборы свидетельствуют о том, что испанское общество резко "поправело" и отныне всегда будет голосовать за либералов и консерваторов. Просто у людей на данный момент нет другого выбора, учитывая ошибки, допущенные левыми партиями, и общее желание достичь наконец стабильности в стране - и экономической, и политической".

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