 Представленный Совбезу ООН доклад прояснил роль ЧВК Вагнера в Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2020

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Мир

Представленный Совбезу ООН доклад прояснил роль ЧВК Вагнера в Ливии

В Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников из российской частной военной компании Вагнера, передало агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей.

Бойцы Ливийской национальной армии

Бойцы "Ливийской национальной армии" (фото из архива)

От 800 до 1200 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера могут поддерживать наступление командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара в Ливии. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство AP со сслыкой на доклад независимых наблюдателей, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.

Этот надзорный орган был учрежден 26 февраля 2011 года в целях контроля за оружейным эмбарго, замораживанием активов и запретом на поездки в эту страну. Мандат был расширен в 2014 году и коснулся борьбы с попытками незаконного экспорта нефти из Ливии.

"Группа специалистов выявила присутствие боевиков из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. ЧВК "Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния", утверждается далее в отчете. Боевики также участвуют в выполнении "более специализированных военных задач, таких как функции передового артиллерийского наблюдателя и передового поста наведения авиации", а также задействованы в снайперских миссиях, уверены составители доклада.

Выводы на основе открытых источников

Наблюдателям не удалось проверить численность группы Вагнера в Ливии, свои выводы они сделали "на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений". Эксперты также пришли к выводу о возможной напряженности во взаимоотношениях между вагнеровцами и командованием Хафтара. Доклад был представлен Совбезу ООН 24 апреля. 

Наступление генерала Хафтара на Триполи

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны. Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".

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    Автор: Андрей Гурков


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