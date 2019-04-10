 Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула

Несмотря на требование правящей партии, турецкий избирком объявил мэром Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Однако он еще может быть отстранен от должности, если Эрдоган добьется перевыборов.

Оппозиционер Экрем Имамоглу, победитель выборов в Стамбуле

Оппозиционер Экрем Имамоглу, победитель выборов в Стамбуле

Спустя более двух недель после выборов мэра Стамбула избирком Турции объявил победителем оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу. Представляющему крупнейшую в стране оппозиционную Народно-республиканскую партию Имамоглу в среду, 17 апреля, во Дворце юстиции вручен сертификат о признании мэром.

Контекст

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В Анкаре не продлили аккредитацию около 80 представителям иностранных СМИ, в том числе трем немецким журналистам. В МИД Германии считают это ограничением свободы слова. (06.03.2019)

Однако мандат у него еще могут отобрать, если Высшая избирательная комиссия Турции удовлетворит ходатайство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об аннулировании результатов выборов и проведении повторного голосования.

Ходатайство об этом ПСР подала накануне, потребовав одновременно не вручать мандат Имамоглу до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос о перевыборах. Однако избирательная комиссия не пошла навстречу правящей партии, председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Когда будет принято решение, проводить ли повторно муниципальные выборы в турецком мегаполисе, пока остается неясным.

На прошедших 31 марта муниципальных выборах в Стамбуле Экрем Имамоглу опередил претендента от ПСР, бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, с преимуществом в 15 тысяч голосов. Партия справедливости и развития потеряла позиции и в столице страны Анкаре: там кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

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