 Представитель Тихановской: Лукашенко - неудобная фигура для Путина и России | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.03.2021

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Беларусь

Представитель Тихановской: Лукашенко - неудобная фигура для Путина и России

Глава штаба Тихановской Валерий Ковалевский рассказал в интервью DW, о каких экономических санкциях он просил ЕС во время визита в Брюссель, и готова ли Тихановская посетить Москву.

Валерий Ковалевский, представитель по международным делам штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской

Валерий Ковалевский

Глава команды Светланы Тихановской и ее представитель по международным делам Валерий Ковалевский посетил 2-3 марта Брюссель для встреч с представителями Евросоюза и властями Бельгии. DW расспросила Ковалевского о подробностях визита, о том, каких санкций добивается команда Тихановской и собирается ли экс-кандидат в президенты Беларуси посетить Москву.

DW: Расскажите, с кем вы встречались в Брюсселе и каких результатов достигли?

Валерий Ковалевский: Только что я вернулся со встречи в МИД Бельгии, где я информировал о ситуации в Беларуси. Отмечал, что она не улучшается. Что репрессии продолжаются и становятся более нацеленными на конкретных людей. Что люди запуганы. И что нужно добиваться того, чтобы иностранные государства, в том числе в ЕС, предпринимали дополнительные меры по оказанию давления на режим Лукашенко. Он отказывается от внутриполитического диалога, несмотря на то, что проблемы очень острые. Тем не менее, протестные настроения в обществе сохраняются на очень высоком уровне, но людей запугивают и людям не дают высказывать свое мнение.

- Вы сказали о встречах только с бельгийской стороной. В структурах ЕС также были встречи?

- Да, была встреча в директорате (Еврокомиссии. - Ред.) по политике соседства ЕС. Сегодня будет еще встреча во внешнеполитической службе. Один из самых важных и практических вопросов - это введение новых санкций в отношении режима Лукашенко, в отношении тех людей, которые поддерживают его.

- Что именно вы предлагаете, и говорите ли вы об экономических и секторальных санкциях? 

- Безусловно, речь идет об экономических санкциях - я бы уточнил, об индивидуальных санкциях  - в отношении тех людей, которые финансово поддерживают режим Лукашенко. Более того, они получают значительную пользу от этой поддержки. Это те люди, которые составляют его самый близкий, внутренний круг.

- То есть, вы говорите не о секторальных санкциях, а только о санкциях против конкретных предпринимателей?

- В данный момент мы говорим о санкциях против конкретных предприятий и против... сложно называть их олигархами, тех бизнесменов, которые приближены к Лукашенко, пользуются его добрым отношением к себе, его поддержкой, которая создает для них фактически монопольные условия работы в Беларуси. В то же время, они очень много дают Лукашенко в плане поддержки.

- То есть, о секторальных санкциях вы пока не говорите?

- В данный момент мы не говорим о секторальных санкциях.

- Если говорить о предприятиях, допустим о "Беларуськалии", то санкции против него - это почти что секторальные санкции. Ведь это огромное предприятие, на котором работают очень много белорусов.

- Да абсолютно. Можно говорить, что санкции против "Беларуськалия" имели бы именно такой эффект, как секторальные санкции. Это одно из самых прибыльных предприятий в Беларуси.

­- Речь идет о санкциях против этого предприятия?

- В данный момент мы говорим о санкциях против так называемых "кошельков" режима Лукашенко и о некоторых других предприятиях. Но информацию о конкретных предприятиях или лицах мы не раскрываем.

- Ударят ли такие санкции против "кошельков" по работникам этих предприятий?

- Прежде всего, мы рассчитываем на то, что это ударит по имиджу и по репутации Лукашенко. Дружить с этим человеком может быть затратно и болезненно. Это может быть убыточным для тех людей, которые продолжают оставаться рядом с ним. Не все "кошельки" являются его друзьями. Я бы даже сказал, что у Лукашенко друзей в принципе не может быть. Эти люди просто получают прибыль на сотрудничестве с Лукашенко. Мы бы хотели, чтобы они остановили это сотрудничество и прекратили поддерживать Лукашенко.

- Давайте поговорим о международных отношениях. Тихановская объездила, наверное, уже все столицы стран Евросоюза...

­- Еще не все.

- Тогда почти все. Она планирует поехать в Москву?

- Мы постоянно обращаем такие сигналы в сторону Москвы. Мы говорим о своем желании разговаривать с Кремлем. Кампания Светланы Тихановской и, в принципе, протест в Беларуси не является угрозой для интересов России в Беларуси. Мы понимаем, что у России есть свои легитимные интересы на территории Беларуси. Мы их признаем. И если эти интересы не противоречат национальным интересам Беларуси, то мы готовы их уважать и гарантировать.

- Похоже, что пока ваша стратегия таких сигналов Путину результатов не дала. Путин продолжает делать ставку на Лукашенко, которого хорошо знает.

- Выглядит именно так. Похоже на то, что Путин решил продолжать поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что Лукашенко - весьма неудобная фигура для России и для Путина.

- Почему?

- Он недоговороспособен. Он многократно унижал Путина, унижал российскую власть. Это человек, который не способен выполнять договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне. Еще в 1999 году Лукашенко подписал договор о создании Союзного государства, которое стало дорожной картой для поглощения Россией Беларуси. С тех пор, не отказываясь от выполнения самого договора, он его блокирует и не дает ему реализовываться. Сам по себе договор, безусловно, подлежит пересмотру и, возможно, ликвидации. Но договор - это показатель того, что Лукашенко, который его инициировал, является непредсказуемым партнером.

- Так почему же Путин все-таки делает ставку на Лукашенко?

- Все годы Россия делала ставку только на Лукашенко. Она не замечала больше никого в стране. Фактически, у России, кроме Лукашенко, в Беларуси никого нет из серьезных фигур или из каких-то структур влияния на экономическую и политическую жизнь. Лукашенко пользуется тем, что он, фактически, стал монополистом российского влияния в Беларуси.

- Пытались ли вы договориться о визите Тихановской в Москву? С вами вообще контактируют, например, структуры российского МИДа?

- Такого диалога нет. Мы шлем сигналы о том, что мы настроены конструктивно, что мы готовы разговаривать. Мы готовы начинать на рабочем уровне. А до того, когда произойдет возможная встреча на более высоком политическом уровне, нужно провести более тщательную работу по разъяснению, информированию россиян о том, что протест в Беларуси не является геополитическим. Он не преследует цели присоединения Беларуси, например, к НАТО, к ЕС. Нет в этом протесте и антироссийских настроений. Этот протест исключительно направлен на решение внутренних вопросов - на то, что диктатура в Беларуси стала уже просто невыносимой для белорусов.

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