Представительство Евросоюза в Украине отреагировало на смерть Захарченко

После убийства лидера "ДНР" Евросоюз подчеркнул важность соблюдения минских соглашений. Представительство ЕС поддержало работу в "нормандском формате" и деятельность миссии ОБСЕ.
Европейский Союз подчеркивает важность соблюдения минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе после смерти лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в понедельник, 3 сентября, в ответ на запрос информационного агентства "УНН". Евросоюз считает соглашения "надежной основой для устойчивого политического урегулирования" ситуации и продолжает работать над их полным осуществлением, "уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
ЕС ожидает соблюдения обязательств
Представительство Евросоюза заявило о поддержке дипломатической работы в так называемом "нормандском формате" с участием России, Украины, Германии и Франции, а также деятельности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ЕС ожидает, что "все стороны будут уважать свои обязательства". Объединение подчеркнуло "ответственность России в этом отношении".
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал убийство Захарченко провокацией, нацеленной на срыв минских договоренностей. По словам Лаврова, после убийства лидера самопровозглашенной "ДНР" невозможно говорить о проведении в ближайшее время встреч в "нормандском формате".
Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в кафе в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". В Службе безопасности Украины также не исключили попыток "российских спецслужб устранить одиозную фигуру".
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