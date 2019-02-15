Представители Лондона и Москвы встретились после долгого перерыва

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан встретился в субботу, 16 февраля, с первым замглавы МИД России Владимиром Титовым на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает британский МИД. Агентство AFP называет эту встречу первыми официальными переговорами России и Великобритании на столь высоком уровне за 11 месяцев, прошедших после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Данкан "подчеркнул, что у нас есть глубокие разногласия, и российское государство должно избрать иной путь и начать действовать в качестве ответственного международного партнера, прежде чем в нынешних отношениях с Россией могут произойти изменения", говорится в сообщении МИД. Британский дипломат отметил, что Великобритания "не ссорится с русским народом", однако Россия должна прекратить "дестабилизирующую активность в Украине и преследование ЛГБТ-сообщества в Чечне".

Между тем источник агентства ТАСС в российских дипломатических кругах уже назвал сообщение МИД Великобритании о встрече не соответствующим ее тональности. "Ни по сути ни по духу опубликованный комментарий не соответствует тональности прошедшей встречи, учитывая, что с британской стороны инициативно подчеркивался настрой на диалог и позитив", - сообщил он, подчеркнув, что "за последнее время британская сторона не первый раз запрашивала контакт с российскими представителями, но при этом просила оставлять их конфиденциальными".

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