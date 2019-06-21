Председателя земельной организации АдГ исключили из партии

Председатель организацииправопопулистской "Альтернативы для Германии"(АдГ) в земле Шлезвиг-Гольштейн Дорис фон Сайн-Витгенштейн (Doris von Sayn-Wittgenstein) должна оставить свой пост и выйти из состава АдГ. Об этом в среду, 28 августа, сообщил представитель партии. По его словам, соответствующее решение принято федеральным арбитражным судом АдГ после поступления соответствующего запроса федерального правления партии.

Политику вменяется в вину членство в правоэкстремистском объединении и его спонсорская поддержка, что идет вразрез с курсом АдГ. Речь идет о формировании Verein Gedächtnisstätte e.V. ("Мемориальный комплекс"), сооснователь которого - осужденный преступник, отрицавший Холокост. Ведомство по охране конституции федеральной земли Тюрингия признало это объединение экстремистским, а АдГ внесло в свой черный список.

Сайн-Витгенштейн не хочет уходить

Сайн-Витгенштейн не согласна с решением, отказывается уходить с должности, а также пообещала в правовом порядке обжаловать постановление партийного суда.

Пост председатель земельной организации АдГ в Шлезвиг-Гольштейне останется незанятым до новых выборов. Отвечать за делопроизводство временно предстоит заместителям Йоахиму Шнайдеру (Joachim Schneider) и Роланду Кадену (Roland Kaden).

Дорис фон Сайн-Витгенштейн была повторно избрана на посту председателя организации АдГ в земле Шлезвиг-Гольштейн в конце июня 2019 года, несмотря на то, что против нее уже была запущена процедура исключения из партии.

Антиисламская риторика

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" была основана в 2013 году. С момента создания она прошла в бундестаг, в Европарламент и в ландтаги всех федеральных земель Германии.

АдГ была учреждена евроскептиками из академических кругов в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. В 2015 году внутрипартийная борьба за власть привела к резкому крену вправо. АдГ сделала ставку на националистическую и антиисламскую риторику, что позволило ей добиться некоторых успехов во время кризиса, вызванного притоком в страну сотен тысяч беженцев.

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