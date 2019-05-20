Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?

Олигарх Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому объявить дефолт Украины. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительной идее, которая не прибавит уважения ни стране, ни президенту.
Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, предложил новым властям последовать примеру Греции и Аргентины. (26.05.2019)
У польско-украинского приграничного региона немало экономических преимуществ. Но незалеченные исторические травмы осложняют жизнь людям по обе стороны границы. Репортаж DW. (22.05.2019)