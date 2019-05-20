 Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.05.2019

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Украина

Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?

Олигарх Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому объявить дефолт Украины. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительной идее, которая не прибавит уважения ни стране, ни президенту.

Рисунок - Игорь Коломойский кладет руку на плечо Владимиру Зеленскому и говорит: Не трусь! Объявляет дефолт!

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    Автор: Сергей Елкин


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Ковчег Зеленского. 12 миллиардов полковника. Европе скучно без России - "Заповедник", Выпуск 77, 26.05.19

 

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