Предвыборные фейки в украинском Facebook: главная мишень - Зеленский

Кампания по выборам президента Украины, назначенным на 31 марта 2019 года, влилась в тренд выборов последних лет: вокруг нее через социальные сети и СМИ активно распространяются фейки. Объектами атак при помощи ложных сообщений, дезинформации и "альтернативных фактов", как правило, становятся кандидаты в президенты.

Согласно анализу DW, самые популярные фейки в Facebook за период с 1 января 2019 года по настоящее время затронули кандидата в президенты Владимира Зеленского. Есть фейки и о других кандидатах, но они оказались гораздо менее популярны. Говорит ли это о спланированной кампании против телевизионного комика в соцсетях и повлияют ли фейки на ход выборов?

Как создаются фейки?

Коротко о способе анализа: для выявления фейков DW использовала платформу по мониторингу соцсетей CrowdTangle. С ее помощью получилось определить, какие посты на русском языке, связанные с выборами, набрали наибольшее количество так называемых реакций - лайков, репостов и комментариев в Facebook - именно там обнаружились наиболее популярные фейки.

Они создаются по одной и той же схеме: новостные сайты пишут статью со ссылкой на несуществующее заявление или факт, основанный на подмене понятий. Затем страницы этих сайтов в Facebook, имеющие до двух миллионов подписчиков, публикуют посты.

Итак, какие фейки оказались самыми популярными?

Фейк №1: Луценко возбудил уголовное дело против Зеленского

5 января, вскоре после того, как Владимир Зеленский объявил об участии в выборах, на странице сайта bbccn.co появился пост, утверждающий, что генпрокурор Юрий Луценко возбудил уголовное дело против актера за планы по "свержению конституционного строя". Пост собрал около 20 тысяч реакций. Сайт bbccn.co, название которого - смесь названий известных СМИ BBC и CNN, при этом ссылается на страницу Луценко в Facebook.

Факт: Луценко не заявлял о возбуждении уголовного дела против Зеленского. Такого уголовного дела не существует.

Фейк №2: Все украинцы возмущены появлением Зеленского вместо Порошенко на ТВ

В своем посте в Facebook от 2 января издание from-ua.com утверждает, что все украинцы были "в гневе из-за замены Порошенко на Зеленского" (в эфире телеканала "1+1" в канун Нового года. - Ред.). Пост также собрал около 20 тысяч реакций. Сам сайт from-ua.com ссылается при этом на ресурс politeka.net, а тот - на комментарии пользователей на странице телеканала "1+1". В качестве иллюстраций же были взяты исключительное негативные комментарии. Схожий пост на странице самой politeka.net набрал более 6 тысяч реакций.

Факт: На странице телеканала "1+1" новость о новогоднем обращении Зеленского в настоящий момент недоступна. Под аналогичным обращением Зеленского в YouTube есть большое количество как негативных, так и позитивных комментариев пользователей. Так что распространенный в Facebook фейк - это крайне тенденциозная интерпретация фактов.

Фейк: "Украинцы в гневе из-за выходки Зеленского"

Фейк №3: "Президент ЕС" назвал Зеленского шутом

На странице в Facebook все того же издания from-ua.com сказано, что "президент ЕС" призвал не голосовать за Зеленского и назвал его шутом. Этот фейк был опубликован 21 февраля и набрал более 4 тысяч реакций.

Факт: Должности "президент ЕС" не существует. Цитату о Зеленском приписали главе Европейского Совета Дональду Туску, который в своей речи вскользь заметил, что стало "трудно отличить комедиантов от политиков". Кандидатов в президенты Украины он не упоминал.

В Facebook немало и других ложных сообщений о Зеленском, но они не стали настолько популярными. Кроме того, существует фальшивая публичная страница Зеленского, на которой от его имени написано, что он якобы "вылетит на переговоры с Путиным после победы", даст русскому статус государственного языка и перенесет столицу в Одессу. На страницу подписаны 4600 человек.

Фейк: "Президент ЕС призвал не голосовать за Зеленского"

20 тысяч реакций - это много это или нет?

Как оценить количество реакций на пост? 20 тысяч лайков, перепостов и комментариев, которые насобирали некоторые из фейков, - это много. Так, пост об уголовном деле против Зеленского - второй по популярности среди всех постов о выборах и кандидатах в президенты на русском языке. Пост о "гневе украинцев" - на четвертом месте.

Могли ли эти реакции быть "накручены" при помощи ботов? Вероятно. "По крайней мере у одного из двух самых популярных постов сразу заметны необычные цифры (соотношение лайков, комментариев и репостов. - Ред.), которые могут указывать на ложную активность", - заявил в интервью DW эксперт по информационной безопасности американского аналитического центра The Atlantic Council Бен Ниммо. Обычно подобные новости в Facebook - в том числе на страницах более качественных и вызывающих доверие изданий - набирают значительно меньше лайков, репостов и комментариев. По словам Ниммо, центр намерен внимательнее изучить приведенные выше фейковые посты.

Фейки о других кандидатах

Фейки в Facebook есть обо всех кандидатах в президенты Украины, претендующих на высокие места в предвыборной гонке. Впрочем, даже самые раскрученные из них не столь популярны, как посты о Зеленском.

Так, пост, утверждающий, что "Тимошенко не рассчиталась с пенсионерами за участие в митинге", набрал чуть более 5400 реакций. Фактов, подтверждающих эту информацию, нет. В еще одном посте высказывание Тимошенко о газе переиначено в негативном контексте - у поста более 3200 реакций.

В самом популярном фейке о Петре Порошенко сказано, что он обещал "еврейской элите 4 области в случае победы на выборах". Такого обещания действующий президент Украины не давал. Пост, тем не менее, собрал более 4500 реакций. У фейка с утверждением, что Трамп приказал Порошенко "уйти мирно", - чуть менее 4000 реакций.

Эксперты: фейки могут негативно повлиять на результаты выборов

Могут ли фейки оказать реальное влияние на выборы и можно ли говорить о существовании спланированной кампании в Facebook против Владимира Зеленского?

Аналитик Института массовой информации и координатор проекта StopFake Елена Чуранова отмечает, что вышеупомянутые сайты, распространяющие фейки, регулярно не соблюдают стандарты журналистики, количество недостоверной информации на них зашкаливает. Однако, по ее словам, это знают не все, и подобные посты могут оказать влияние на избирателей. "Если человек не понимает, как отличить недостоверную информацию, то он может в нее поверить. Если информация с этих сайтов находится среди самых популярных постов - тут надо волноваться", - считает Чуранова.

Эксперт не готова утверждать, что речь идет именно о кампании против Зеленского: "Потоки негатива есть про каждого кандидата. Этого контента очень много: группы, каналы, там куча людей, и не факт, что все эти люди - реальные".

Эксперт Института массовой информации Елена Голубь согласна с коллегой: "Я думаю, что это может оказать влияние. В Украине в социальных медиа - много людей. Неизвестно, насколько люди умеют отличать фейковые новости. Как велико это влияние - сказать тяжело". Голубь также считает, что в интернете есть кампании против каждого кандидата, а не только против Зеленского: "На выборах все штабы не дружат".

Эксперт по информационной безопасности The Atlantic Council Бен Ниммо подчеркивает, что у страниц, опубликовавших фейки про Зеленского - внушительное количество подписчиков. "Однако вероятность того, что отдельные страницы, подобные этим, окажут ощутимое влияние на избирательный процесс, невелика, если они не будут поддерживаться гораздо большей инфраструктурой", - добавляет Ниммо.

Согласно исследованию агентства PlusOne, в настоящий момент Facebook пользуются около 13 миллионов украинцев. Для сравнения: население Украины составляет около 42 миллионов человек, из которых более 35 миллионов имеют право голосовать на предстоящих выборах президента. Facebook - самая популярная в стране соцсеть, резкий рост аудитории которой начался в 2017 году после запрета российских "Вконтакте" и "Одноклассники".

DW обратилась в Facebook с вопросом, как соцсеть борется с фейками во время предвыборной кампании. На момент публикации статьи соцсеть на запрос не ответила.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube

Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

