Праздничный рецепт: жареный гусь и нюрнберские пряники (видео)

Запеченный в духовке гусь и ароматные пряники - традиционные лакомства на Рождество в Германии. Повар ресторана и пекарь в 12-м поколении из Нюрнберга рассказывают, как их приготовить.
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