Правящие социалисты побеждают на выборах в Португалии

Социалистическая партия набирает от 34 до 40 процентов голосов на выборах в португальский парламент. Пока не ясно, удастся ли социалистам под руководством премьер-министра Антониу Кошта получить абсолютное большинство.
На парламентских выборах в Португалии правящая Социалистическая партия (PS) одерживает убедительную победу. Согласно предварительным данным, обнародованным государственным телеканалом RTP вечером в воскресенье, 6 октября, социалисты набирают от 34 до 40 процентов голосов избирателей.
Для того, чтобы получить абсолютное парламентское большинство, социалисты, возглавляемые действующим премьер-министром Антониу Кошта, должны получить как минимум 116 из 230 депутатских мест. Удастся ли им это, пока не ясно.
Второе место на выборах занимает правоцентристская Cоциал-демократическая партия (PSD), набирающая от 24 до 31 процента голосов.
Кризис в Португалии
Португалия вошла в еврозону в 2002 году, а в 2010 году рейтинговые агентства стали понижать оценку ее кредитоспособности. В мае 2011 года Португалии по общему решению европейских министров финансов был выделен кредитный пакет. В качестве ответного шага Лиссабон снизил оклады госслужащих и урезал социальную помощь. Кроме того, были повышены НДС и другие налоги.
В результате кризиса начавшее политику жесткой экономии правительство Португалии под руководством лидера либерально-консервативной PSD Педру Пасуша Коэлью у власти не удержалось. Однако после болезненных мер экономии и реформ, а также с помощью международных кредиторов, Португалия вышла из долгового кризиса.
Пришедший к власти в 2015 году Кошта отменил многие из экономических мер своих предшественников, повысил зарплаты и пенсии. Экономика Португалии после многих лет стагнации вновь находится на подъеме.
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