Правящая коалиция получила большинство на выборах в Японии

На парламентских выборах в Японии большинство голосов получила Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ. Либерал-демократы, а также их партнеры по коалиции партия "Комэйто" получили 77 мест в верхней палате парламента, сообщает в понедельник, 22 июля, агентство dpa.

Коалиции под руководством Абэ не удалось удержать 2/3 мест в верхней палате, что было необходимо для сохранения конституционного большинства. Несмотря на что в нижней палате парламента у Абэ и его сторонников есть необходимое число мандатов, проведение референдума, на котором они настаивают, возможно лишь в том случае, если его поддержит конституционное большинство в обеих палатах. В Японии партия Абэ все чаще подвергается критике, однако ей легко удалось одержать победу на выборах в связи с разобщенностью в рядах оппозиции.

Синдзо Абэ занял пост премьер-министра Японии в 2012 году. Он выступает за пересмотр девятой статьи конституции, которая провозглашает отказ страны от создания собственной армии и участия в войнах. По мнению премьера, Японии необходимо иметь армию в связи с нестабильной ситуацией в регионе. В то же время Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока, который должен завершиться в 2021 году.

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