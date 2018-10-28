 Правый популист перезапускает экономику Бразилии | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.10.2018

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Экономика

Правый популист перезапускает экономику Бразилии

Бразильский бизнес делает ставку на победу Болсонару. Правый политик обещает радикальные реформы. Однако до сих пор неясно, как он сможет оживить падающую экономику страны.

Митинг в поддержку кандидата в президенты Бразилии Болсонару

Предвыборный плакат Болсонару

С того момента, как стало ясно, что у правового популиста Жаира Болсонару есть шансы стать президентом Бразилии, экономический климат стал резко улучшаться. Неожиданно высокий результат Болсонару в первом туре голосования (он получил 46,62% голосов, а его главный соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 28,99%) привел к росту акций на бирже. Бразильский реал стабильно дорожает, а биржевой индекс вырос на 14 процентов.

Растущая популярность Болсонару отчетливо показывает, что в бразильской политике произошел значительный сдвиг вправо. На прошедших парламентских и губернаторских выборах многие правые политики из его партии сумели победить. До сих пор не имеющая особого веса Социал-либеральная партия (PSL), которую представляет Болсонару стала второй по величине политической силой в конгрессе. Скорее всего, именно тут кроются причины оптимизма инвесторов. "Выросли шансы, что Болсонару сможет начать проводить либеральные реформы в условиях меньшего сопротивления в конгрессе", - полагает Марсело Джуфрида из финансовой компании Garde Asset Management.

Радикальный реформатор

Самоуверенность Болсонару удивляет: до сих пор неясно, как вышедший в отставку военный намерен справиться с серьезными экономическими проблемами Бразилии. За свою 30-летнюю политическую карьеру Болсонару запомнился прежде всего своими расистскими, гомофобными, сексистскими и прославляющими насилие высказываниями. Однако в ходе предвыборной кампании он выступил в роли неолиберального реформатора. Причем в качестве экономического советника он привлек на свою сторону банкира-мультимиллионера Пауло Гедеса. В новом кабинете 69-летнему банкиру приготовлено место министра экономики.

Кандидаты в президенты Бразилии Жаир Болсонару и Фернандо Хаддад

Кандидаты в президенты Жаир Болсонару и Фернандо Хаддад

Гедес никогда не руководил никаким министерством и не имеет опыта переговоров с Конгрессом, тем не менее, он планирует масштабные реформы: хочет выставить на продажу все государственные компании и погасить на вырученные деньги долги государства. Нынешняя пенсионная система, работающая по принципу перераспределения, должна стать накопительной. Существующая система находится на грани краха: если она сохранится, то через пять лет весь государственный бюджет будет уходить на выплату пенсий.

Спустя некоторое время Болсонару пошел на попятный и умерил энтузиазм своего советника по экономике. Так, важнейшие государственные корпорации вроде Petrobras или Banco do Brasil должны будут исключены из плана приватизации. Военным и чиновникам он также обещает сохранить их привилегии, несмотря на то, что их содержание ложится непомерно высокой нагрузкой на бюджет.

Рынки делают ставку на Болсонару

Рейтинговое агентство Standard & Poor's оценивает приход к власти Болсонару как более рискованный сценарий для экономики, чем если президентом станет его соперник - Фернанду Аддад. Болсонару, полагают аналитики, остается политическим аутсайдером и ему будет крайне непросто реализовать свою экономическую программу. Агентство Moody's опасается, что растущая поляризация в Конгрессе осложнит следующему президенту проведение реформ.

Несмотря на все сомнения, царящие вокруг кандидатуры Болсонару, эйфория среди инвесторов объясняется в первую очередь тем, что шансы взять власть в свои руки у левого кандидата Аддада и его рабочей партии резко упали. Ведь рецепты Аддада хорошо известны и являются лишь продолжением политики, которую проводили Лула да Силва и Дилма Руссефф. "Несмотря на свои популистские и антидемократические взгляды, Болсонару определенно самый открытый к рыночной экономике кандидат", - объясняет Маркос Казарин, глава латиноамериканского отдела компании Oxford Economics.

Политические потери в обмен на рост ВВП

Ключевой вопрос заключается в следующем: "Будет ли готов следующий президент взять на себя политические риски и реструктурировать госбюджет?", - спрашивает Артур Карвалью из инвестиционного банка Morgan Stanley. Потому как сейчас Бразилия стремительно движется к финансовому кризису. Дефицит госбюджета составляет 7,6 процента от ВВП. "Новое правительство либо добровольно проведет бюджетную реформу, либо его к этому вынудит финансовый кризис", - убежден Карвалью. Уже почти четыре года экономика Бразилии неуправляемо катится вниз. Около 13 млн бразильцев сидят без работы, вдвое больше работают неполный рабочий день.

Контекст

Нынешняя предвыборная кампания в Бразилии зависит от того, кто из кандидатов и как использует соцсети. Фейковые новости становятся одним из инструментов борьбы за президентский пост. (19.10.2018)

Кандидата в президенты Бразилии обвиняют в незаконном получении денег на предвыборную кампанию. В первом туре Жаир Болсонару набрал 46 процентов голосов избирателей. (20.10.2018)

За полгода до выборов президента неясно, кто будет руководить Бразилией. Возможная победа правоэкстремистского кандидата не сулит стране ничего хорошего, полагает Александр Шосслер. (05.04.2018)

Восьмая по величине экономика в мире сдает свои позиции: инфраструктура и система образования становятся все хуже. Отставание в области ориентированных на будущее технологий, таких как "Индустрия 4.0", Big Data или искусственный интеллект, все больше отбрасывает промышленность страны назад.

У Бразилии хорошие шансы

Зарубежные инвесторы также теряют доверие. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за первые полгода инвестиции из-за рубежа сократились на 22 процента.

При этом Бразилия далеко не безнадежный случай. Верные политические сигналы могут очень быстро оживить экономику. Так что президент мог бы довольно быстро получить дивиденды от проводимых реформ. В отличие от соседней Аргентины на взгляд со стороны Бразилия выглядит гораздо более устойчивой: сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых компенсируют благодаря долларовым доходам текущий баланс и обеспечивают приток валюты.

У Бразилии небольшой внешний долг, поэтому Центробанк может удерживать процентные ставки на низком уровне. Несмотря на экономическую стагнацию, инфляция находится под контролем. Бразильская экономика может резко пойти в рост, если общее настроение на рынках станет более позитивным.

"Если следующий президент воспользуется политической динамикой своей победы, чтобы в первые же шесть месяцев инициировать важнейшие реформы, то есть неплохие шансы, что Бразилию ожидают четыре хороших года", - прогнозирует Эдсон Франко из страховой компании Zürich.

  • Лула да Силва на митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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Бразилия без президента Руссефф (01.09.2016)

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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Бразилия без президента Руссефф (01.09.2016)  

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