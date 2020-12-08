 Правые популисты из ФРГ рассказали о встрече с Лавровым | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2020

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Россия

Правые популисты из ФРГ рассказали о встрече с Лавровым

Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" на встрече с Лавровым обсудили "эмоциональную сторону" Великой Отечественной войны.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (слева) и эксперт партии по внешней политике Армин-Паулюс Хампель на встрече с журналистами

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (слева) и эксперт партии по внешней политике Армин-Паулюс Хампель на встрече с журналистами

Представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которые во вторник, 8 декабря, встретились в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поделились своими впечатлениями о ней с журналистами. Репортерам, которых собрали в гостинице "Метрополь", сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) и эксперт партии по внешней политике Армин-Паулюс Хампель (Armin-Paulus Hampel) поведали, что встреча прошла в "сердечной атмосфере" и с ее помощью "открывается новая глава в отношениях России и Германии".

На вопрос корреспондента DW, обсуждал ли Лавров взгляд партии АдГ на историю, в частности, неоднозначные заявления членов "Альтернативы для Германии" о Второй мировой войне, Армин-Паулюс Хампель ответил, что об этом разговора не было.

Правые популисты предпочитают смотреть в будущее

"Мы хотим сконцентрироваться на сегодняшнем дне и в первую очередь - на будущем. Мы не хотим работать с темами, которые, возможно, могли бы омрачить наши отношения. Но мы подробно обсудили эмоциональную сторону", - сказал Хампель. Он напомнил, что в двадцатом веке "Германия и Россия дважды вели друг против друга страшные войны, которые унесли много человеческих жизней с обеих сторон". По его словам, "сыновья обеих стран, честно воевали за то, во что верили".

"Я думаю, что в 20-м веке - это было самым ужасным не только для России или Германии, но и для всей Европы, - продолжал политик. - Европа потеряла свою ведущую роль. А советская система не смогла продержаться больше 80 лет. Это не история успеха, и я думаю, что господин Лавров, которого я расцениваю как очень прагматичного и очень реалистичного политика, воспринимает это точно так же. И не смотрит на это как на балласт в отношениях двух стран".

Представители  АдГ заявили, что в будущем хотят совместной бесконфликтной работы с Россией. По их словам, есть много, в том числе исторических примеров, из которых очевидно, что Россия не хочет конфликтов с Западом.

Делегация АдГ пробудет в Москве до четверга. В среду, 9 декабря, депутаты отправятся на встречу в Госдуму, а также с представителями немецкого бизнеса в России. А в четверг посетят кладбище немецких военнопленных.

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