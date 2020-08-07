Право голоса: когда немецкие избиратели молодеют

В двадцатой статье Основного закона ФРГ прописано: "Вся государственная власть исходит от народа". И главным образом она осуществляется путем выборов и голосований.. Но вот кто имеет право голоса? Минимальный возраст избирателя - фактор, за который в истории уже не раз велась борьба. "Кто имеет право голосовать - это центральный вопрос для демократии. Исторически так сложилось, что на этот вопрос давали и дают разные ответы. Если раньше боролись за женское избирательное право, то сегодня требуют расширения этого права на более юную аудиторию и на людей, не имеющих немецкого гражданства", - отмечает в интервью DW политолог Арндт Ляйнингер (Arndt Leininger) из Берлинского свободного университета, соавтор исследования "Право голоса в 16 лет?", проведенного Фондом имени Отто Бреннера.

Только с 25 лет и только для мужчин

К тому моменту, когда была провозглашена Германская империя в 1871 году, общее избирательное право уже было закреплено. Но фактически голосовать могли только 20 процентов населения. Причин этому было две: во-первых, возрастное ограничение - с 25 лет и, во-вторых, по половому признаку - женщинам право голоса не давали. Кроме того, учитывая демографическую ситуацию в тот исторический период, когда треть населения была моложе 15 лет, а продолжительность жизни - ниже 40 лет, очевидно, что избирательным правом обладала довольно узкая прослойка населения.

И лишь Веймарская конституция, принятая в 1919 году, внесла существенные изменения, благодаря которым Германия оказалась в авангарде европейских стран, уравнявших женщин с мужчинами в политических правах. Еще одним изменением, принятым в те годы, стало снижение возраста до 20 лет. Численность населения, наделенная избирательным правом, в результате нововведений увеличилась сразу на миллионы. Впрочем, как показывает история, возрастной ценз не только снижали: после Второй мировой войны голосовать разрешили с 21 года. А вот правом избираться в немецкий парламент вплоть до 1970 года были наделены только лица старше 25 лет.

Больше демократии

Сегодня социал-демократы в Германии выступают за то, чтобы дать право голоса лицам, достигшим 16 лет. В своей аргументации они отсылают к историческому событию и лозунгу Вилли Брандта (Willy Brandt), первого социал-демократического канцлера Германии, - "Больше демократии" ("Mehr Demokratie wagen"). В 1970 году были внесены изменения в Основной закон, и возраст избирателя был снижен до 18 лет. Социал-демократов тогда поддержали и члены Христианско-демократического союза.

Вилли Брандт выступал за право голоса с 18 лет

Косвенным образом было изменено и пассивное избирательное право: в 1970 году право граждан быть избранными в органы власти привязали к возрасту достижения совершеннолетия. На тот момент это был 21 год, а спустя пять лет возраст был снижен до 18 лет, в результате чего активное и пассивное избирательное право совпали. Впервые парламентские выборы в Германии с участием 18-19-летних избирателей прошли в 1972 году. Их было примерно пять миллионов. Участие избирателей в выборах достигло тогда рекордной отметки - 91,1 процента, что придало уверенности тем, кто активно выступал за снижение возраста.

На федеральном уровне это возрастное ограничение действует и сегодня. Некоторые земли и коммуны в Германии впоследствии не раз снижали возраст для своих избирателей. Так, в 1995 году Нижняя Саксония приняла решение дать право голоса на коммунальных выборах лицам, достигшим 16 лет. Ее примеру последовали и другие земли: в 2001 году - Бранденбург, в 2009 году - Бремен, в 2013 году - Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Для пассивного избирательного права возраст остался прежним - с 18 лет.

Немецкая молодежь и политика

Призывы немецких социал-демократов, "зеленых" и политиков из Левой партии снизить возраст, наделяющий избирательным правом на федеральном уровне до 16 лет, звучат отнюдь не во имя прогресса - как и во времена Вилли Брандта или Веймарской республики, уверены эксперты. "Вопросы, связанные с правом голоса, - это всегда вопросы власти, - говорит исследователь демократии Роберт Веркамп (Robert Vehrkamp) из немецкого Фонда Бертельсмана. - И тогда, и сегодня партии руководствуются своими собственными интересами". Однако эксперт сомневается, что снижение возрастного порога поможет им в перспективе выиграть, поскольку поведение молодого избирателя сложно спрогнозировать, уж слишком много в нем заложено неопределенности.

И интересна ли молодежи в Германии политика? Арндт Ляйнингер приводит результаты последнего исследования Shell, которое регулярно проводится с начала 1950-х годов. Согласно данным за 2019 год, интерес молодых людей к политике стабилизировался - его проявляет около трети молодежи в Германии. Восемь процентов сильно интересуются событиями, происходящими в политической жизни страны. Это довольно высокие показатели, если принимать во внимание предыдущие годы.

Протесты в защиту климата говорят о росте активности молодежи в Германии

Исследователь демократии Роберт Веркамп также подтверждает, что интерес немецкой молодежи к политическим событиям вырос. Снижение возраста, дающего право голоса, могло бы стать дополнительным импульсом. "Участие в выборах не только предполагает наличие интереса, но и способствует его возникновению", - уверен эксперт.

Но вернемся к истории. В 1871 году населие Германии было очень молодым. Если бы на том этапе было разрешено голосовать в 16 лет, а не в 25, то это сильно повлияло бы на политический ландшафт страны. В наши дни ситуация совсем другая: население Германии стареет. Снизив возраст до 16 лет, партии получат дополнительный электорат численностью 1,5 миллиона человек, но не больше. Вот вам наглядный пример: в парламентских выборах 2017 года приняли участие около 13 миллионов избирателей старше 70. Влияние молодежи на результаты голосования при такой демографической структуре весьма обозримо.

Что касатеся актуальной ситуации, то Роберт Веркамп, поддерживающий идею снижения возраста, дающего право голоса, надеется, что история 1970 года повторится. "Большинство избирателей и тогда было настроено против нововведений. Но спустя всего несколько лет 18 лет как возраст, дающий право голоса, был принят в обществе", - рассказывает исследователь. Единственное, чего сегодня не хватает, так это смелости, по его мнению. В 70-е годы у политических деятелей хватило силы воли. Современным политикам следовало бы взять пример со своих предшественников, считает Веркамп.

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