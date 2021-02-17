Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не признала решение объединительного поместного собора.