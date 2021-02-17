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Православная церковь Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не признала решение объединительного поместного собора.

Serhij Horobtsov - Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником 17.02.2021

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины 24.10.2020

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул имя предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в литургии, фактически признав тем самым автокефалию ПЦУ.
31.01.2020 U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Ukrainian Foreign Minister Vadym Prystaiko hold a meeting in Kiev, Ukraine January 31, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Итоги визита Помпео: для чего госсекретарь США приезжал в Киев 31.01.2020

Во время визита в Украину госсекретарь США Майкл Помпео обсуждал вопросы безопасности, экономического сотрудничества и деятельности ПЦУ. О чем он договорился с украинскими политиками?
MOSCOW, RUSSIA - JULY 28, 2018: Patriarch Theodore II of Alexandria and All Africa during a Divine liturgy in Sobornaya Ploshchad (Cathedral Square) of the Moscow Kremlin marking the 1030th anniversary of the Christianization of Rus; Kievan Rus officially adopted Christianity in 988 during the reign of Prince Vladimir I of Kiev (since the 13th century canonised by the Orthodox Church as St Equal-to-the-Apostles Prince Vladimir). Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Александрийский патриарх признал Православную церковь Украины 08.11.2019

Во время литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.
1481491 Greece, Athens. 06/01/2013 Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, left, and Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece meet at the Athens airport. Sergey Pyatakov/RIA Novosti |

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины 02.11.2019

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Russian Orthodox Church Patriarch Kirill looks during a service at the construction site of a new St. Spyridon cathedral in Nagatino, Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2012. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

РПЦ грозит Элладской церкви санкциями из-за Украины 18.10.2019

Греческая православная церковь будет наказана РПЦ из-за признания Православной церкви Украины. РПЦ "прекратит общение" с некоторыми греческими архиереями.
ARCHIV - Blick vom Glockenturm der Sophienkathedrale über die Stadt, aufgenommen am 11.11.2011 in Kiew. Im Vordergrund die Sophienkathedrale, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины 12.10.2019

Греческая православная церковь стала первой, признавшей ПЦУ. Это "открывает возможность для взаимодействия между двумя нашими поместными церквями во всех сферах", написал митрополит ПЦУ Епифаний.
ARCHIV - Blick vom Glockenturm der Sophienkathedrale über die Stadt, aufgenommen am 11.11.2011 in Kiew. Im Vordergrund die Sophienkathedrale, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Элладская православная церковь готова признать украинскую автокефалию 28.08.2019

Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно.
Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Eastern Orthodox Church, Bartholomew I of Constantinople during his visit in Thessaloniki September 26, 2017 (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Патриарх Варфоломей заявил о невмешательстве в дела ПЦУ 10.08.2019

В Стамбуле прошли переговоры Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом. Встреча, однако, не завершилась подписанием соглашения.

The Filaret of Kiev, during a Christmas Mass and celebration of autonomy conquered by the independent Orthodox Church of Ukraine in St. Volodymyr Cathedral on January 6, 2019 in Kiev, Ukraine. The Independent Orthodox Church of Ukraine, which was once under the authority of Moscow, received official recognition today in a decree signed by the Ecumenical Patriarch of Constantinople, in a movement fueled by political conflicts between Ukraine and Russia. (Photo by Diego Herculano/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Священный Синод ПЦУ лишил Филарета права руководить Киевской епархией 24.06.2019

После объявления почетным патриархом Филаретом о восстановлении Киевского патриархата новая украинская церковь приняла в его отношении штрафные меры.
Patriarch Filaret, head of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, delivers a speech during a mass prayer to express gratitude to Istanbul-based Ecumenical Patriarchate for granting approval to establish the country's independent, or autocephalous, church in Kiev, Ukraine October 14, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ 21.06.2019

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата. О последствиях этого шага для будущего ПЦУ - Сергей Руденко.
Father Kliment, the head of the Cathedral of Saint Vladimir and Saint Olga in Simferopol, leads a service on February 15, 2019. - The only major Ukrainian Orthodox Church in Russian-annexed Crimea is set to close, its head told AFP, following a historic religious split between Kiev and Moscow. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Архиепископа ПЦУ Климента освободили без составления протокола 03.03.2019

Адвокат Николай Полозов сообщил об освобождении архиепископа Климента, задержанного в Симферополе при попытке выехать в Ростов-на-Дону к политзаключенному Павлу Грибу.
Father Kliment, the head of the Cathedral of Saint Vladimir and Saint Olga in Simferopol, leads a service on February 15, 2019. - The only major Ukrainian Orthodox Church in Russian-annexed Crimea is set to close, its head told AFP, following a historic religious split between Kiev and Moscow. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ Климент 03.03.2019

Архиепископ Православной церкви Украины задержан без объяснения причин на автовокзале в Симферополе и доставлен в отделение полиции. Его подозревают в нецензурной брани в общественном месте.

Как винницкое село с Московским патриархатом распрощалось (31.01.2019) 31.01.2019

Около 70 приходов перешли из УПЦ московского патриархата в новую Православную церковь Украины. Первыми о выходе из УПЦ МП заявили несколько общин в Винницкой области.

Ukraine - Potschajiw - Kloster der Ukrainischen Orthodoxen Kirche

В Украине принят закон о переходе общин из одной церкви в другую 18.01.2019

Переход приходов под юрисдикцию другой церкви может быть принят на собрании общины, если это решение поддержат не менее двух третей прихожан.
Believers take part in a procession marking the 1030th anniversary of the Christianisation of the country, which was then known as Kievan Rus', in Kiev, Ukraine July 27, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы 11.01.2019

Создание ПЦУ вызвало эйфорию в Киеве и всплеск воинственных заявлений в Москве. Федор Крашенинников о печальных выводах из российско-украинского церковного размежевания.
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