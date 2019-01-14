Праворадикалы обклеили редакции немецких СМИ провокационными плакатами

Акции "Германского движения за идентичность" коснулись штаб-квартир Левой партии, "зеленых", СДПГ, а также главной студии ARD и редакции taz в Берлине.
Праворадикалы утром в понедельник, 14 января, обклеили плакатами провокационного содержания редакции ряда немецких СМИ и штаб-квартиры нескольких партий. На изображениях присутствовали надпись "Когда вы заговорите о насилии со стороны левых?" и логотип крайне правой организации "Германское движение за идентичность" (Identitäre Bewegung Deutschland, IBD).
К плакатам прилагались фотографии председателя земельного отделения правопопулистской "Альтернативы для Германии" Франка Магница (Frank Magnitz), ставшего жертвой нападения в начале января.
Акции затронули партийные штаб-квартиры и представительства в избирательных округах Левой партии, "Союза-90"/"зеленых" и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Пострадали также главная студия общественно-правовой телерадиокорпорации ARD и редакция немецкой ежедневной газеты Die Tageszeitung (taz) в Берлине.
"Германское движение за идентичность" взяло на себя ответственность
Сотрудница taz, ставшая свидетельницей происходящего, попыталась предотвратить акт вандализма, однако ей пришлось отступить под натиском неизвестных. Один из них все же ворвался в здание и разбросал стопку листовок.
Федеральное ведомство по охране конституции начало расследование по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и нанесении тяжких телесных повреждений.Как сообщила полиция, правоохранители устанавливают, могли ли отдельные группы преступников действовать по согласованию.
Позднее представители "Германского движения за идентичность" взяли на себя ответственность за инциденты и заявили об общенациональном характере акции.
Нападение на Магница
Ранее, 7 января, трое неизвестных в масках напали на депутата бундестага и председателя бременского земельного отделения АдГ Франка Магница неподалеку от исторического центра Бремена. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. В правоохранительных органах не исключают политических мотивов нападения.
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