 Правопопулисты хотят создать новую фракцию в Европарламенте | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Правопопулисты хотят создать новую фракцию в Европарламенте

По словам председателя АдГ, "Европейский альянс народов и наций" будет сформирован после выборов в мае.

Фрагмент статуи Европа перед зданием Европарламента в Брюсселе

Фрагмент статуи "Европа" перед зданием Европарламента в Брюсселе

Немецкая правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) создаст совместно с итальянской "Лигой" и еще рядом партий аналогичной направленности новую фракцию в Европарламенте под названием Европейский альянс народов и наций (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) в ходе встречи лидеров правых партий, организованной федеральным секретарем "Лиги" Маттео Сальвини в итальянском Милане.

По словам Мойтена, EAPN будет сформирован после выборов в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.

Альянс будет отличаться своей "патриотической" повесткой, добавил он. "Мы хотим свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС. Право въезда получит только тот, кто получит наше разрешение на это за пределами Евросоюза", - добавил он. "Если мы хотим сохранить европейское разнообразие <…> и богатство культур, нам придется возвести "крепость Европу", - считает политик.

Правопопулисты сближаются

Маттео Сальвини в свою очередь отметил: "Мы расширяем нашу общность, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой".

Контекст

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В миланской встрече участвовали также лидеры Датской народной партии, которая занимает крайне правые националистические позиции в вопросах иммиграционной политики, и популистской партии "Истинные финны". В то же время там отсутствовали Марин Ли Пен из французского объединения "Национальное объединение", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", а также председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.     

В нынешнем составе Европарламента правопопулистская группа "Европа наций и свобод", в которую входят французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и их союзники, имеет 37 депутатских мандатов из 751. Однако за пять лет, прошедших с предыдущих выборов в Европарламент, популярность правых партий в странах ЕС значительно возросла.

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