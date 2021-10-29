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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мемориал".
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Из-за пандемии правозащитное общество "Мемориал" уже второй год проводит акцию памяти жертв политических репрессий в онлайн-формате.
Руководитель центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов рассказал о том, что международная общественность продолжает следить за делом Юрия Дмитриева, и о работе над продолжением книги "Место памяти Сандармох".
Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Глава карельского "Мемориала" осужден на 13 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Правозащитники уверены, что историка преследуют по политическим причинам.
Российские власти не провели эффективного расследования убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, постановил суд. DW выяснила, почему правозащитники считают это решение "половинчатым".
Правозащитный центр "Мемориал" обновил списки политзаключенных в России. За семь месяцев в них добавились 108 новых имен. Общее число политзэков возросло до 410 человек.
Известный российский правозащитник, советский диссидент, один из авторов Декларации прав человека и гражданина и конституции РФ Сергей Ковалев ушел из жизни в возрасте 91 год.
По мнению правозащитников, оппозиционера "медленно убивают". Они призвали российского омбудсмена Татьяну Москалькову вмешаться в происходящее.
По словам знакомых, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Саратова активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, защищала геев в Чечне.
Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.
Проверка проводится на предмет исполнения закона об иностранных агентах, сообщили в "Мемориале". Олег Орлов назвал эти действия грубым нарушением мер борьбы с коронавирусом.
Правозащитники обеспокоены внесением в Госдуму законопроектов, затрудняющих их деятельность в России. Свои опасения они выразили в обращении к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Совет Европы.
Госдума может ужесточить законодательство для НКО из списка "иностранных агентов" - вплоть до цензурирования их программ. DW поговорила об этом с членом совета центра "Мемориал" Олегом Орловым.
Сержанта Национальной гвардии Украины в прошлом году осудили за убийство итальянского журналиста на войне в Донбассе. Теперь этот приговор отменен, Виталий Маркив освобожден.
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