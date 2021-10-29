Правозащитный центр "Мемориал"

Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так?

Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.