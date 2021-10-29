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Правозащитный центр "Мемориал"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мемориал".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

В России проходит онлайн-акция "Возвращение имен" 29.10.2021

Из-за пандемии правозащитное общество "Мемориал" уже второй год проводит акцию памяти жертв политических репрессий в онлайн-формате.

russischer Menschenrechtler Juri Dmitriev Foto: DW-Korrespondent in Russland Vladimir Izotov in Sankt-Petersburg am 27.10.21

Правозащитник: Премия свободы абсолютно заслужена Юрием Дмитриевым 28.10.2021

Руководитель центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов рассказал о том, что международная общественность продолжает следить за делом Юрия Дмитриева, и о работе над продолжением книги "Место памяти Сандармох".
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: От навешивания ярлыков - к нападениям на "иноагентов" в РФ 15.10.2021

Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках 14.10.2021

Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Верховный суд России пересмотрит дело историка Юрия Дмитриева 02.09.2021

Глава карельского "Мемориала" осужден на 13 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Правозащитники уверены, что историка преследуют по политическим причинам.
A Russian man lights a candle in front of a portrait of killed Chechen human rights activist and journalist Natalia Estemirova in St. Petersburg, Russia, 16 July 2009. Estemirova was abducted in Grozny on 15 July 2009 and found dead in Ingushetia later on 16 July 2009. She will be buried in Chechnya. EPA/YELENA IGNATIEVA (zu dpa-Korr.: Estemirowa endete wie viele andere Bürgerrechtler vom 16.07.2009) +++(c) dpa - Report+++

РФ непричастна к убийству Эстемировой, счел ЕСПЧ. Что говорят правозащитники 31.08.2021

Российские власти не провели эффективного расследования убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, постановил суд. DW выяснила, почему правозащитники считают это решение "половинчатым".
In Moskau wurden Redakteure der studentischen Zeitschrift DOXA festgenommen und wegen Unterstützung von Kremlkritiker Nawalny vor Gericht gestellt Redakteur der studentischen Zeitschrift DOXA Wladimir Metelkin (links im Bild) vor Gericht.

С начала года список политзаключенных в РФ пополнился 108 новыми именами 16.08.2021

Правозащитный центр "Мемориал" обновил списки политзаключенных в России. За семь месяцев в них добавились 108 новых имен. Общее число политзэков возросло до 410 человек.
Der russische Duma-Abgeordnete SERGEI KOWALJOW (aufgenommen am 9. Februar 1995 in Bonn) ist der erste Preisträger des neuen Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises. Kowaljow erhält die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung am 17. September auch stellvertretend für die vier anderen russischen Abgeordneten, die mit ihm im vergangenen Winter in der umkämpften tschetschenischen Hauptstadt Grosny trotz persönlicher Risiken Verletzungen von Menschenrechten dokumentierten.

Скончался правозащитник Сергей Ковалев 09.08.2021

Известный российский правозащитник, советский диссидент, один из авторов Декларации прав человека и гражданина и конституции РФ Сергей Ковалев ушел из жизни в возрасте 91 год.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A screenshot of an Instagram post published on March 15, 2021, showing an undated photo of Russian opposition politician Alexei Navalny in an unknown location. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии 02.04.2021

По мнению правозащитников, оппозиционера "медленно убивают". Они призвали российского омбудсмена Татьяну Москалькову вмешаться в происходящее.
Brennende Kerze vor schwarzem Hintergrund | Verwendung weltweit

Умерла известная чеченская правозащитница Хеда Саратова 07.03.2021

По словам знакомых, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Саратова активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, защищала геев в Чечне.

Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так? 18.01.2021

Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Прокуратура проводит внеплановую проверку в московском "Мемориале" 03.12.2020

Проверка проводится на предмет исполнения закона об иностранных агентах, сообщили в "Мемориале". Олег Орлов назвал эти действия грубым нарушением мер борьбы с коронавирусом.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Российские НКО обратились в Совет Европы из-за ужесточения наказаний 26.11.2020

Правозащитники обеспокоены внесением в Госдуму законопроектов, затрудняющих их деятельность в России. Свои опасения они выразили в обращении к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Совет Европы.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Член совета "Мемориала": НКО-"иноагентам" грозит цензура деятельности 17.11.2020

Госдума может ужесточить законодательство для НКО из списка "иностранных агентов" - вплоть до цензурирования их программ. DW поговорила об этом с членом совета центра "Мемориал" Олегом Орловым.
Ein Banner in Kiew zur Unterstützung der in Italien inhaftierten Soldaten der Ukaraines Nationalgarde Vitaliy Markiv. Autorin - DW's Ganna Biednova Zulieferung durch Maksym Sydorzhevskyi

Апелляционный суд в Италии оправдал украинца Виталия Маркива 03.11.2020

Сержанта Национальной гвардии Украины в прошлом году осудили за убийство итальянского журналиста на войне в Донбассе. Теперь этот приговор отменен, Виталий Маркив освобожден.
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