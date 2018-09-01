Правозащитник сообщил о давлении на задержанных за убийство Захарченко

Задержанные по обвинению в убийстве лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко подверглись давлению с целью получений показаний. Об этом директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский написал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 1 сентября. По его словам, "показания выбивали", поскольку "поставлена задача после похорон Захарченко ... объявить общественности об успешном завершении расследования дела".

Лисянский назвал "фейком" информацию о признании четверых задержанных в сотрудничестве с Украиной. По его словам, представители так называемого оперативного штаба, который был создан для расследования гибели Захарченко, якобы выявили 14 человек - участников двух диверсионно-разведывательных групп. Ранее в субботу исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные за убийство "в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению".

Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в кафе в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". В Службе безопасности Украины также не исключили попыток "российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

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