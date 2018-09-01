 Правозащитник сообщил о давлении на задержанных за убийство Захарченко | Новости из Германии о Европе | DW | 01.09.2018

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Европа

Правозащитник сообщил о давлении на задержанных за убийство Захарченко

Из задержанных по делу об убийстве лидера самопровозглашенной "ДНР" выбивали фиктивные показания, заявил глава "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко

Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко

Задержанные по обвинению в убийстве лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко подверглись давлению с целью получений показаний. Об этом директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский написал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 1 сентября. По его словам, "показания выбивали", поскольку "поставлена задача после похорон Захарченко ... объявить общественности об успешном завершении расследования дела".

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Лисянский назвал "фейком" информацию о признании четверых задержанных в сотрудничестве с Украиной. По его словам, представители так называемого оперативного штаба, который был создан для расследования гибели Захарченко, якобы выявили 14 человек - участников двух диверсионно-разведывательных групп. Ранее в субботу исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные за убийство "в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению".

Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в кафе в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". В Службе безопасности Украины  также не исключили попыток "российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

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