Правозащитник: во Владимирском централе заключенные вскрыли вены

В тюрьме Владимирский централ около 20 заключенных вскрыли себе вены, протестуя против перевода в другую колонию, в которой предположительно применяются пытки. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил руководитель петербургского отделения "Комитета за гражданские права" Борис Пантелеев на своей странице в Facebook.

"Эта не просто акция протеста - жест отчаяния. По имеющейся информации (которая уточняется) всех, кто нанес себе телесные повреждения, намереваются этапировать в ФКУ ИК-3. Это учреждение, судя по многочисленным заявлениям родственников осужденных и освободившихся из мест заключения, является "пыточной колонией", в которой осужденных избивают, издеваются, убивают, насилуют...", - написал правозащитник.

Омбудсмен проверит сообщения о ЧП

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила агентству ТАСС, что уже 12 октября она может посетить ФКУ Т-2 Владимирский централ, чтобы проверить сообщения о нанесении себе травм заключенными.

"Начальник колонии утверждает, что не было никаких "вскрытий" и 20-ти порезавшихся, но я продолжаю проверять информацию. И однозначно сказать "нет" пока не могу. Завтра, возможно, туда даже съезжу", - отметила Романова.

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