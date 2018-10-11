 Правозащитник: во Владимирском централе заключенные вскрыли вены | Новости из Германии о России | DW | 12.10.2018

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Россия

Правозащитник: во Владимирском централе заключенные вскрыли вены

По данным "Комитета за гражданские права", около 20 заключенных тюрьмы Владимирский централ могли вскрыть себе вены, протестуя против перевода в так называемую пыточную колонию.

Здание суда во Владимире, за которым расположена тюрьма

Здание суда во Владимире, за которым расположена тюрьма

В тюрьме Владимирский централ около 20 заключенных вскрыли себе вены, протестуя против перевода в другую колонию, в которой предположительно применяются пытки. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил руководитель петербургского отделения "Комитета за гражданские права" Борис Пантелеев на своей странице в Facebook.

Контекст

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" рассказала о расследовании пыток в ярославской колонии и в других тюрьмах и СИЗО, а также об угрозах, вынудивших ее покинуть страну. (12.09.2018)

Исполнительный директор "Руси сидящей" Ольга Романова в интервью DW заявила, что в российских колониях регулярно пытают людей, однако обычно это не вызывает большого резонанса. (26.07.2018)

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

"Эта не просто акция протеста - жест отчаяния. По имеющейся информации (которая уточняется) всех, кто нанес себе телесные повреждения, намереваются этапировать в ФКУ ИК-3. Это учреждение, судя по многочисленным заявлениям родственников осужденных и освободившихся из мест заключения, является "пыточной колонией", в которой осужденных избивают, издеваются, убивают, насилуют...", - написал правозащитник.

Омбудсмен проверит сообщения о ЧП

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила агентству ТАСС, что уже 12 октября она может посетить ФКУ Т-2 Владимирский централ, чтобы проверить сообщения о нанесении себе травм заключенными.

"Начальник колонии утверждает, что не было никаких "вскрытий" и 20-ти порезавшихся, но я продолжаю проверять информацию. И однозначно сказать "нет" пока не могу. Завтра, возможно, туда даже съезжу", - отметила Романова.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо

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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

Спецтюрьма США на Кубе для подозреваемых в терроризме - одно из самых закрытых пенитенциарных учреждений. В каких условиях содержатся узники Гуантанамо - в фотогалерее DW. (01.04.2016)  

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