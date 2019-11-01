 Правозащитники раскритиковали ликвидацию движения ″За права человека″ | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

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Россия

Правозащитники раскритиковали ликвидацию движения "За права человека"

Решение ВС о ликвидации движения "За права человека" демонстрирует, что российская судебная система обслуживает интересы власти, считают в организации Human Rights Watch.

Глава движения За права человека Лев Пономарев (фото из архива)

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев (фото из архива)

Представители международных правозащитных организаций, а также российские оппозиционные политики и активисты гражданского общества встретили резкой критикой вынесенное в пятницу, 1 ноября, решение Верховного суда РФ (ВС) о ликвидации правозащитного движения "За права человека".

Так, замдиректора по Европе и Центральной Азии организации Human Rights Watch Татьяна Локшина заявила, что решение ВС о ликвидации одного из старейших правозащитных движений РФ "говорит о несовершенствах судебной системы России и о позиции российской власти, не готовой воспринимать критику и идти на компромиссы". "Это решение четко демонстрирует, что на сегодняшний день, к сожалению, российская судебная система фактически обслуживает интересы власти. И дела о подавлении критиков власти становятся лишь инструментом в руках государства", - цитирует правозащитницу информагентство "Интерфакс".

В свою очередь, член Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов назвал решение о ликвидации движения "За права человека" "диким" и "не основанным на праве". По мнению Орлова, факты давления на движение "За права человека" и факты давления на "Мемориал", такие как штрафы и обыски, являются "звеньями одной цепи". Выразив солидарность с главой ЗПЧ Пономаревым, он пообещал ему поддержку "Мемориала" в обжаловании "неправового решения" о ликвидации. "Будем по максимуму помогать, Льва (Пономарева. - Ред.) не бросим", - сказал Олег Орлов.

Ранее в тот же день юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова в беседе с DW предположила, что усиливающееся давление на общественные организации в РФ может быть связано с "усилением гражданского общества, которое мы наблюдали этим летом".

"Права человека объявлены в РФ вне закона"

В то же время сопредседатель "Московской хельсинской группы" (МХГ) Валерий Борщев заявил, что ликвидация движения "За права  человека" Льва Пономарева нанесет удар репутации РФ на мировой арене. "Это большой урон авторитету России и в мировом сообществе, и внутри правозащитного движения. Я думаю, что правозащитники сплотятся, организуются и продолжат свою деятельность, несмотря на вот эту карательную политику Минюста", - подчеркнул он. По мнению правозащитника, сегодня Минюст занимается "уничтожением гражданского общества".

Контекст

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"Права человека объявлены вне закона и запрещены на территории Российской Федерации. Элитам пора понять, что права остались только у одного человека". Так прокомментировал решение ВС о ликвидации ЗПЧ на своей странице в соцсети Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Название организации он при этом написал без кавычек.

Лев Пономарев обжалует решение о ликвидации ЗПЧ в ЕСПЧ

1 ноября Верховный суд РФ (ВС) постановил удовлетворить иск министерства юстиции о ликвидации движения "За права человека", основанного правозащитником Львом Пономаревым. Это решение еще не вступило в силу. По словам Пономарева, НКО собирается обжаловать его и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в интервью DW Лев Пономарев подчеркнул, что в случае ликвидации движения "За права человека" он найдет возможность, чтобы работать дальше. По мнению правозащитника, причиной гонений российских властей на его движение и него лично стал тот факт, что в ЗПЧ нередко защищали права людей, находящихся в конфликте с ФСБ, а также занимались проблемой религиозных свобод.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева

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Ссылки в интернете

Статья DW о штрафах "Мемориала"

Статья DW о штрафах "Мемориала"  

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch на русском языке

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch на русском языке

Сайт правозащитного центра "Мемориал"

Сайт правозащитного центра "Мемориал"

Сайт "Московской хельсинской группы"

Сайт "Московской хельсинской группы"

Комментарий политика Дмитиря Гудкова относительно ликвидации ЗПЧ в Facebook

Комментарий политика Дмитиря Гудкова относительно ликвидации ЗПЧ в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева  

"Зачистка" СПЧ: Кремль избавляется от неугодных правозащитников? - DW Новости  

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

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