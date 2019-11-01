Правозащитники раскритиковали ликвидацию движения "За права человека"

Представители международных правозащитных организаций, а также российские оппозиционные политики и активисты гражданского общества встретили резкой критикой вынесенное в пятницу, 1 ноября, решение Верховного суда РФ (ВС) о ликвидации правозащитного движения "За права человека".

Так, замдиректора по Европе и Центральной Азии организации Human Rights Watch Татьяна Локшина заявила, что решение ВС о ликвидации одного из старейших правозащитных движений РФ "говорит о несовершенствах судебной системы России и о позиции российской власти, не готовой воспринимать критику и идти на компромиссы". "Это решение четко демонстрирует, что на сегодняшний день, к сожалению, российская судебная система фактически обслуживает интересы власти. И дела о подавлении критиков власти становятся лишь инструментом в руках государства", - цитирует правозащитницу информагентство "Интерфакс".

В свою очередь, член Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов назвал решение о ликвидации движения "За права человека" "диким" и "не основанным на праве". По мнению Орлова, факты давления на движение "За права человека" и факты давления на "Мемориал", такие как штрафы и обыски, являются "звеньями одной цепи". Выразив солидарность с главой ЗПЧ Пономаревым, он пообещал ему поддержку "Мемориала" в обжаловании "неправового решения" о ликвидации. "Будем по максимуму помогать, Льва (Пономарева. - Ред.) не бросим", - сказал Олег Орлов.

Ранее в тот же день юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова в беседе с DW предположила, что усиливающееся давление на общественные организации в РФ может быть связано с "усилением гражданского общества, которое мы наблюдали этим летом".

"Права человека объявлены в РФ вне закона"

В то же время сопредседатель "Московской хельсинской группы" (МХГ) Валерий Борщев заявил, что ликвидация движения "За права человека" Льва Пономарева нанесет удар репутации РФ на мировой арене. "Это большой урон авторитету России и в мировом сообществе, и внутри правозащитного движения. Я думаю, что правозащитники сплотятся, организуются и продолжат свою деятельность, несмотря на вот эту карательную политику Минюста", - подчеркнул он. По мнению правозащитника, сегодня Минюст занимается "уничтожением гражданского общества".

"Права человека объявлены вне закона и запрещены на территории Российской Федерации. Элитам пора понять, что права остались только у одного человека". Так прокомментировал решение ВС о ликвидации ЗПЧ на своей странице в соцсети Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Название организации он при этом написал без кавычек.

Лев Пономарев обжалует решение о ликвидации ЗПЧ в ЕСПЧ

1 ноября Верховный суд РФ (ВС) постановил удовлетворить иск министерства юстиции о ликвидации движения "За права человека", основанного правозащитником Львом Пономаревым. Это решение еще не вступило в силу. По словам Пономарева, НКО собирается обжаловать его и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в интервью DW Лев Пономарев подчеркнул, что в случае ликвидации движения "За права человека" он найдет возможность, чтобы работать дальше. По мнению правозащитника, причиной гонений российских властей на его движение и него лично стал тот факт, что в ЗПЧ нередко защищали права людей, находящихся в конфликте с ФСБ, а также занимались проблемой религиозных свобод.

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