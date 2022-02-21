 Правозащитники предложили Госдуме рассмотреть альтернативный законопроект против пыток | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2022

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Россия

Правозащитники предложили Госдуме рассмотреть альтернативный законопроект против пыток

Фонд "Общественный вердикт" и Комитет против пыток раскритиковали рассматриваемый Думой законопроект. В нем пытки рассматриваются не как спланированное коллективное преступление.

Здание Госдумы РФ

Государственная дума РФ

Российские правозащитники предложили Государственной думе рассмотреть альтернативный, подготовленный ими вариант законопроекта против пыток, назвав рассматриваемый депутатами законопроект "опасным и бесполезным". "Пытки" в этом проекте так и не удостоились отдельной статьи в УК РФ, им отводится беспредметная роль превышения должностных полномочий, - заявили в понедельник, 21 февраля, Фонд "Общественный вердикт" и Комитет против пыток. - Определение в примечании к законопроекту, вопреки утверждениям его авторов, противоречит обязательным для России международным требованиям".

Правозащитники подчеркнули, что при рассмотрении законопроекта в Госдуме не состоялось полноценного обсуждения общественно значимой проблемы борьбы с пытками, являющимися "грубейшим нарушением фундаментальных прав человека". При этом дежурное выступление авторов законопроекта "свелось к его пересказу и полному отсутствию аргументов". "И сам законопроект, и его рассмотрение в парламенте выглядят как плохо прикрытая попытка законодателей как можно быстрее снизить градус напряжения в обществе вместо того, чтобы начать системно бороться с проблемой", - подчеркнули они.

Пытки - спланированное групповое преступление

Одновременно авторы обращения указали, что пытки чаще всего являются "спланированным групповым преступлением" с применением тщательно выбранных орудий и должны преследоваться как "самостоятельное преступление особой тяжести, а не досадный сбой в применении должностных полномочий". Это игнорируется в рассматриваемом Госдумой законопроекте, в котором пытки представляются в качестве внезапного действия одного сотрудника, превышающего свои полномочия, отмечается в заявлении. При этом правозащитники ссылаются на опыт своих организаций, которые добились наказания полицейских и сотрудников пенитенциарных учреждений по более 100 уголовных дел.

Между тем глава отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток Ольга Садовская раскритиковала сам факт, что рассматриваемый Думой законопроект поддержали Генпрокуратура, МВД, СК и ФСИН. "Если те ведомства, которые пытки применяют и не расследуют, всецело поддерживают такую криминализацию пыток, то это говорит только о том, что законопроект подходит для того, чтобы можно было и дальше пытать, и не расследовать", - заявила она.

Собственный вариант законопроекта против пыток и жестокого обращения Фонд "Общественный вердикт" и Комитет против пыток опубликовали в открытом доступе на своих сайтах и пригласили изучить его общественность и законодателей.

Ужесточение наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказаний за пытки, организованные или совершенные представителями власти, внесен в Госдуму в конце декабря 2021 года. Он относит к категории особо тяжких преступлений пытки, совершенные представителями власти, и предусматривает за них наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В документе также вводится понятие "запугивание", а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН предложено приравнять к пыткам. В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 117 "Истязания". Преступления, совершенные по этой статье, караются лишением свободы на срок до семи лет.

В октябре проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Эти ролики были переданы проекту бывшим заключенным, который имел доступ к камерам наблюдения в больнице.

Материалы Gulagu.net вызвали широкий резонанс в России. После их публикации было возбуждено несколько уголовных дел, глава управления ФСИН Саратовской области ушел в отставку. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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