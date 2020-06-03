Правозащитники потребовали от МВД РФ прекратить преследовать пикетчиков

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду, 3 июня, направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву открытое письмо с требованием прекратить преследовать участников одиночных пикетов, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, ответственных за нарушение прав граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений.

За период с 26 мая за критику властей в Москве было задержано не менее 58 человек, среди них известные журналисты Илья Азар, Татьяна Фельгенгуаэр и Александр Плющев, а также политик Сергей Митрохин, напоминает директор представительств AI в России Наталья Звягина.

Как минимум 19 одиночных пикетчиков было задержано в Санкт-Петербурге и один в Новокузнецке. Все они были привлечены к административной ответственности либо за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, либо за нарушение ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, указывается в открытом письме Amnesty International на имя Владимира Колокольцева.

Задержание пикетчиков в России и коронавирус

С точки зрения правозащитников, преследование участников одиночных пикетов "безосновательно даже согласно чрезмерно ограничительному российскому закону, который прямо разрешает проведение одиночных пикетов". "Обеспечение прав на свободу выражения мнений и мирных собраний остается важнейшей задачей и во время пандемии COVID-19", - отмечает в этой связи Наталья Звягина.

Задержание пикетчиков в условиях пандемии коронавируса несет вред общественному здоровью, подчеркивают в Amnesty International. Ведь отделы полиции нередко бывают переполнены, и соблюдать социальную дистанцию там бывает невозможно.

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