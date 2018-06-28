 Правозащитники пожаловались в ООН на блокировку Telegram в РФ | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2018

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Россия

Правозащитники пожаловались в ООН на блокировку Telegram в РФ

Члены британской организации Article 19 обеспокоены действиями России по ограничению свободы в интернете и конфиденциальности цифровых данных.

Экран телефона с логотипом мессенджера Telegram

Британская правозащитная организация Article 19 в среду, 27 июня, в Женеве, на 38-й сессии Совета ООН по правам человека выразила обеспокоенность действиями России по ограничению свободы в интернете и конфиденциальности цифровых данных.

"В последние шесть лет благодаря неуклонному принятию множества регрессивных законов, противоречащих международным стандартам свободы слова, а также неоправданному давлению на интернет-посредников Россия создавала механизм, который, будучи в полной степени реализованным, не только серьезно ограничит свободное распространение информации в интернете", но и потенциально даст российским властям "повсеместный доступ к данным личных коммуникаций" любого пользователя, опасаются правозащитники.

Члены организации осудили попытки Кремля заблокировать мессенджер Telegram в апреле этого года, приведшие к массовым нарушениям свободы выражения мнений и доступа к информации.

В организации Article 19, название которой отсылает к статье 19 Всеобщей декларации прав человека, напомнили, что вердикт Таганского суда Москвы в пользу Роскомнадзора привел к блокировке почти 20 млн IP-адресов.

Критика в адрес "закона Яровой"

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Правозащитники также обеспокоены тем, что в июле вступят в силу ряд статей "закона Яровой", обязывающих всех поставщиков услуг связи, а также интернет-операторов шесть месяцев хранить все голосовые и текстовые сообщения и без судебного постановления предоставлять их в распоряжение служб безопасности.

Свои подписи в поддержку заявления поставили 52 международные и российские организации, включая неправительственную Human Rights Watch, Сахаровский центр и представителей общественного проекта "Роскомсвобода".

В середине мая в Москве прошла акция "За свободный интернет". Организаторами митинга выступила "Партия народной свободы" (ПАРНАС), а также партии "Яблоко", "Гражданская инициатива",  "5 декабря", "Демократический выбор", Пиратская партия и движение "Открытая Россия". Своей акцией протестующие хотели привлечь внимание общественности к ограничению доступа в интернете и действиям Роскомнадзора. В частности, демонстранты призывали к отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и освобождению политзаключенных, "репрессированных по интернет-делам".

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


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