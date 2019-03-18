Правозащитники о приговоре Оюбу Титиеву: "Это сигнал всем"

В понедельник, 18 марта, Шалимский городской суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Его арестовали 9 января 2018 года, полиция заявила, что нашла в автомобиле Титиева около 200 грамм марихуаны. Сам он уверял, что наркотики подбросили.

Правозащитные организации еще на стадии расследования назвали дело против Титиева политическим. Чтобы поддержать обвиняемого в последний день суда в Шали приехали члены общественных организаций, включая ПЦ Мемориал, Московскую Хельсинкскую группу и "Международную амнистию", а также сотрудников посольств Германии, Франции, Норвегии, Канады и представительства ЕС в России.

Однозначно репрессивный приговор

На обвинительный приговор, который судья Мадина Зайнетдинова зачитывала более девяти часов, немедленно отреагировали и в России, и за ее пределами. В то, что Титиев мог хранить наркотики, не верят и призывают к немедленному освобождению правозащитника.

Так, внешнеполитическая служба Евросоюза указала, что решение суда связано с правозащитной деятельностью Титиева. А оппозиционер Алексей Навальный отметил в своем аккаунте в "Твиттере", что "честного человека посадили в тюрьму просто потому, что Кадыров приказал это сделать".

Телеведущий и член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе назвал приговор однозначно репрессивным. "У меня нет абсолютно никаких оснований считать, что такой человек, как Оюб Титиев, мог сделать то, что ему инкриминируется. Его репутация и обстоятельства самого события, при котором ему были выдвинуты обвинения, свидетельствуют в его пользу", - сказал он DW сразу после решения суда.

Особенных надежд, что Титиева оправдают, не было, говорит Олег Орлов, член правления правозащитного центра "Мемориал". "Кадыров, не будучи ни судьей, ни следователем, по чеченскому телевидению назвал Оюба Титиева наркоманом, виновным заведомо, еще до решения суда. Кто же рискнет вопреки воле Кадырова вынести ему оправдательный приговор?", - отметил он.

Руководитель комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сравнила приговор Оюбу Титиеву с делами, возбужденными против Руслана Кутаева и Желауди Гериева. По ее словам, их также приговорили к нескольким годам колонии за общественную работу, при этом поводом стало также хранение наркотиков. "Четыре года колонии…. Это уже стандартный приговор за малейшее раскрытие безобразий, которые делаются в Чечне. Сейчас, правда, в регионе уже совсем не осталось правозащитников, здесь - выжженное поле", - считает она.

Наказание могло бы быть более жестким, не будь дело таким публичным, уверен Николай Сванидзе. "Вероятно, сработала реакция общественного мнения. Испугались и совсем уж не стали зверствовать. Но и четыре года для пожилого человека это много", - отметил он. По словам Сванидзе, самое главное сейчас - не расслабляться и следить за тем, чтобы с Титиевым ничего не случилось во время отбывания наказания.

Титиев - последний правозащитник в Чечне?

Оюб Титиев проработал в чеченском "Мемориале" 18 лет. Все это время, по словам главы совета центра "Мемориал" Александра Черкасова, на правозащитника оказывалось давление, один раз ему со всей семьей пришлось даже ненадолго покинуть Россию. Но каждый раз он возвращался, считая свою работу важной. После ареста Титиева деятельность чеченского «Мемориала» была полностью приостановлена и вряд ли теперь возобновится, считает Светлана Ганнушкина.

"Этот приговор - сигнал всем. Если вы сделаете что-то раздражающее Рамзана Кадырова, это будет караться с помощью российской судебной системы", - сказала она DW.

Все сигналы, которые власти Чечни могли послать правозащитникам, они уже послали раньше, уверен Николай Сванидзе. "Чечня - особый регион в составе Российской Федерации, правозащиты там нет. Да и фактически полномочия СПЧ при президенте РФ реально не распространяются на Чеченскую республику. После конфликта Игоря Каляпина и Рамзана Кадырова наша работа в этом регионе затруднена до полной невозможности", - констатировал он.

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