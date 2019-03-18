 Правозащитники о приговоре Оюбу Титиеву: ″Это сигнал всем″ | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2019

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Россия

Правозащитники о приговоре Оюбу Титиеву: "Это сигнал всем"

Правозащитные организации в России и ЕС уверены - дело Титиева сфабриковано. После вынесенного ему приговора деятельность чеченского "Мемориала" вряд ли возобновится.

Оюб Титиев в зале суда

Оюб Титиев в зале суда

В понедельник, 18 марта, Шалимский городской суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Его арестовали 9 января 2018 года, полиция заявила, что нашла в автомобиле Титиева около 200 грамм марихуаны. Сам он уверял, что наркотики подбросили.

Правозащитные организации еще на стадии расследования назвали дело против Титиева политическим. Чтобы поддержать обвиняемого в последний день суда в Шали приехали члены общественных организаций, включая ПЦ Мемориал, Московскую Хельсинкскую группу и "Международную амнистию", а также сотрудников посольств Германии, Франции, Норвегии, Канады и представительства ЕС в России.

Однозначно репрессивный приговор

На обвинительный приговор, который судья Мадина Зайнетдинова зачитывала более девяти часов, немедленно отреагировали и в России, и за ее пределами. В то, что Титиев мог хранить наркотики, не верят и призывают к немедленному освобождению правозащитника.

Так, внешнеполитическая служба Евросоюза указала, что решение суда связано с правозащитной деятельностью Титиева. А оппозиционер Алексей Навальный отметил в своем аккаунте в "Твиттере", что "честного человека посадили в тюрьму просто потому, что Кадыров приказал это сделать".

Телеведущий и член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе назвал приговор однозначно репрессивным. "У меня нет абсолютно никаких оснований считать, что такой человек, как Оюб Титиев, мог сделать то, что ему инкриминируется. Его репутация и обстоятельства самого события, при котором ему были выдвинуты обвинения, свидетельствуют в его пользу",  - сказал он DW сразу после решения суда. 

Особенных надежд, что Титиева оправдают, не было, говорит Олег Орлов, член правления правозащитного центра "Мемориал".  "Кадыров, не будучи ни судьей, ни следователем, по чеченскому телевидению назвал Оюба Титиева наркоманом, виновным заведомо, еще до решения суда. Кто же рискнет вопреки воле Кадырова вынести ему оправдательный приговор?", - отметил он.

Руководитель комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сравнила приговор Оюбу Титиеву с делами, возбужденными против Руслана Кутаева и Желауди Гериева.  По ее словам, их также приговорили к нескольким годам колонии за общественную работу, при этом поводом стало также хранение наркотиков. "Четыре года колонии…. Это уже стандартный приговор за малейшее раскрытие безобразий, которые делаются в Чечне. Сейчас, правда, в регионе уже совсем не осталось правозащитников, здесь - выжженное поле", - считает она.

Контекст

От ареста главы местного отделения "Мемориала" до убийства Натальи Эстемировой - за 10 лет правления в Чечне Рамзана Кадырова преследованию в республике подверглись ряд правозащитников. (10.01.2018)

Что значит равноправие для живущих в Берлине чеченок, какой они видят роль женщины и почему вопрос о том, за кого выйти замуж, является для них одним из главных, в репортаже DW. (08.03.2019)

Нижегородский правозащитник Игорь Каляпин рассказал DW о конфликте между Рамзаном Кадыровым и непарламентской оппозицией, о том, что стоит за словами чеченского лидера и почему они опасны. (22.01.2016)

Наказание могло бы быть более жестким, не будь дело таким публичным, уверен Николай Сванидзе. "Вероятно, сработала реакция общественного мнения. Испугались и совсем уж не стали зверствовать. Но и четыре года для пожилого человека это много", - отметил он. По словам Сванидзе, самое главное сейчас - не расслабляться и следить за тем, чтобы с Титиевым ничего не случилось во время отбывания наказания.

Титиев - последний правозащитник в Чечне?

Оюб Титиев проработал в чеченском "Мемориале" 18 лет. Все это время, по словам главы совета центра "Мемориал" Александра Черкасова, на правозащитника оказывалось давление, один раз ему со всей семьей пришлось даже ненадолго покинуть Россию. Но каждый раз он возвращался, считая свою работу важной. После ареста Титиева деятельность чеченского «Мемориала» была полностью приостановлена и вряд ли теперь возобновится, считает Светлана Ганнушкина.

"Этот приговор - сигнал всем. Если вы сделаете что-то раздражающее Рамзана Кадырова, это будет караться с помощью российской судебной системы", - сказала она DW.

Все сигналы, которые власти Чечни могли послать правозащитникам, они уже послали раньше, уверен Николай Сванидзе. "Чечня - особый регион в составе Российской Федерации, правозащиты там нет. Да и фактически полномочия СПЧ при президенте РФ реально не распространяются на Чеченскую республику. После конфликта Игоря Каляпина и Рамзана Кадырова наша работа в этом регионе затруднена до полной невозможности", - констатировал он.

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Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019)

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление внешнеполитическая служба ЕС по поводу приговора Титиеву

Аудио- и видеофайлы по теме

Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019)  

Почему чеченцы так часто просят убежище в ФРГ и что говорят о них в полиции? DW Новости  

В США интересуются активами главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России  

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