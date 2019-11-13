Правозащитники обеспокоены преследованием пермского "Мемориала"

Правозащитники "глубоко обеспокоены" давлением российских правоохранительных органов на сотрудников отделения неправительственной организации "Мемориал" в Перми. Об этом говорится в совместном заявлении группы по солидарности и рабочей группы "Историческая память и просвещение" Гражданского форума ЕС-Россия, обнародованном во вторник, 12 ноября.
"Попытки давления на пермский "Мемориал" начались летом 2019 года и достигли своей кульминации в последние дни", - уверены авторы документа. Они призвали сторонников этой организации в РФ и ЕС "заявить о своей персональной солидарности с пермскими коллегами".
В конце октября сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"), а также полиции провели обыски в пермском офисе "Мемориала" и в квартире его руководителя Роберта Латыпова.
В субботу, 9 ноября, офис пермского "Мемориала" блокировали сотрудники телеканала РЕН ТВ, требовавшие дать комментарии по неким "обвинениям в педофилии".
Дело "о незаконной вырубке деревьев"
По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обыски были связаны с уголовным делом о "незаконной вырубке деревьев". Между тем активисты утверждают, что просто участвовали в уборке на кладбище в лесу, где были захоронены репрессированные и сосланные в поселок Галяшор Пермского края в период с 1940 по 1950 годы.
Еще одно дело было заведено по статье о "фиктивной регистрации иностранных граждан". В экспедиции поисковиков принимали участие, в частности, волонтеры из Италии и Литвы.
Кроме того, региональному офису и Латыпову были выписаны штрафы в 200 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно - "за самовольное занятие лесных участков".
Пермское отделение "Мемориала" было основано в 1988 году. Оно насчитывает около двух тыс. активистов.
В начале ноября правозащитный центр "Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы был оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах".
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Автор: Виталий Кропман