 Правозащитники обеспокоены преследованием пермского ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2019

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Россия

Правозащитники обеспокоены преследованием пермского "Мемориала"

Попытки давления на пермский "Мемориал" "достигли кульминации", уверены представители Гражданского форума ЕС-Россия.

Музей истории политических репрессий в Пермском крае Пермь-36 (фото из архива)

Музей истории политических репрессий в Пермском крае "Пермь-36" (фото из архива)

Правозащитники "глубоко обеспокоены" давлением российских правоохранительных органов на сотрудников отделения неправительственной организации "Мемориал" в Перми. Об этом говорится в совместном заявлении группы по солидарности и рабочей группы "Историческая память и просвещение" Гражданского форума ЕС-Россия, обнародованном во вторник, 12 ноября.

"Попытки давления на пермский "Мемориал" начались летом 2019 года и достигли своей кульминации в последние дни", - уверены авторы документа. Они призвали сторонников этой организации в РФ и ЕС "заявить о своей персональной солидарности с пермскими коллегами".

В конце октября сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"), а также полиции провели обыски в пермском офисе "Мемориала" и в квартире его руководителя Роберта Латыпова.

В субботу, 9 ноября, офис пермского "Мемориала" блокировали сотрудники телеканала РЕН ТВ, требовавшие дать комментарии по неким "обвинениям в педофилии".

Дело "о незаконной вырубке деревьев"

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По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обыски были связаны с уголовным делом о "незаконной вырубке деревьев". Между тем активисты утверждают, что просто участвовали в уборке на кладбище в лесу, где были захоронены репрессированные и сосланные в поселок Галяшор Пермского края в период с 1940 по 1950 годы.

Еще одно дело было заведено по статье о "фиктивной регистрации иностранных граждан". В экспедиции поисковиков принимали участие,  в частности, волонтеры из Италии и Литвы.

Кроме того, региональному офису и Латыпову были выписаны штрафы в 200 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно - "за самовольное занятие лесных участков".

Пермское отделение "Мемориала" было основано в 1988 году. Оно насчитывает около двух тыс. активистов.

В начале ноября правозащитный центр "Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы был оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах".

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    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

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  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Идеальное "сосуществование"

    Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

  • Посетители

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Что будет?

    Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:00

"Пермь-36": "репрессирован" музей политических репрессий

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"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

Этот уникальный, единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, фактически прекратил свою работу. В чем причина? (31.07.2014)  

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Гражданский форум ЕС-Россия

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