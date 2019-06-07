 Правозащитники критикуют задержание корреспондента ″Медузы″ | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2019

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Россия

Правозащитники критикуют задержание корреспондента "Медузы"

Действия полиции наводят на мысли о сфабрикованных обвинениях в отношении Ивана Голунова, заявили "Репортеры без границ".

Логотип Репортеров без границ

Международная организация "Репортеры без границ" раскритиковала задержание в Москве корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Одному из главных журналистов-расследователей России на протяжении нескольких часов отказывалось в доступе к адвокату, заявила организация в пятницу, 7 июня, в Twitter.

"Подозрительное поведение полиции наводит на мысли о сфабрикованных обвинениях в торговле наркотиками, рассчитанных на то, чтобы заставить его замолчать. Мы внимательно следим за ситуацией", - подчеркивается в заявлении.

Международная организация Amnesty International также выразила "серьезное беспокойство" в связи с задержанием Голунова. Обстоятельства задержания журналиста выглядят как "способ давления на независимые СМИ в России", заявила глава представительства организации в РФ Наталья Звягина. "Голунов был задержан людьми в штатском, обыскан в присутствии понятых, которые здороваются с полицейскими как хорошие знакомые, не допущен к встрече с адвокатом в течение 12 часов. Он заявляет об избиении и на фотографиях выглядит как человек, которого били и душили", - отметила она.

Звягина также провела параллели с делом в отношении главы чеченского офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, также задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Журналист заявил об избиении полицией

О произошедшем накануне задержании Голунова в Москве стало известно утром 7 июня. Журналист успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом, сообщила редакция "Медузы". По ее данным, при задержании Голунову не разрешили воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Кроме того, при задержании и в отделении полиции журналиста избили.

Позже правоохранители отказали журналисту и его адвокату в просьбе взять на экспертизу смывы рук и срезы ногтей для определения возможного контакта с наркотиками. Голунову отказали и в вызове скорой помощи, которая могла зафиксировать побои, указывается далее в заявлении генерального директора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе московской полиции "Интерфаксу" сообщили о задержании 36-летнего жителя столицы, у которого обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту его проживания, согласно этим данным, найдены еще три пакета и сверток с аналогичным веществом и весы. Экспертиза показала, что изъятое при личном осмотре вещество является наркотическим, заявили далее в полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Контекст

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Между тем "Медуза" со ссылкой на знакомых Голунова указала, что восемь из девяти фотографий, размещенных ГУ МВД по Москве под сообщением о задержании, сделаны не в квартире журналиста.

Редакция уверена в невиновности Ивана Голунова

В "Медузе" называют Голунова "одним из самых известных журналистов-расследователей России" и указывают на его материалы о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, переделе рынка похоронных услуг, а также последнюю статью о том, как "черные кредиторы" отбирают жилье у должников. Редакция выразила уверенность в невиновности корреспондента и предположила, что его "преследуют из-за его журналистской деятельности".

"Мы все уверены на 100 процентов, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", - заявил Иван Колпаков.

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