Правозащитники в РФ опубликовали доклад о наказаниях силовиков за пытки

Сотрудников правоохранительных органов в России, причастных к пыткам, оправдывают гораздо чаще, чем остальных граждан. Такие данные представлены в докладе "Насилие силовиков. Преступления без наказания", опубликованном правозащитной организацией "Зона права" в понедельник, 16 сентября. По ее данным, за последние 10 лет 4 процента дел в отношении силовиков завершались оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям. Это почти в десять раз больше, чем по делам других граждан, отмечают правозащитники.

Мягкое наказание ведет к чувству безнаказанности и более изощренным пыткам

Суды во многих случаях назначают наказание, "несоразмерное применению пыток", говорится в выводах доклада. В частности, за превышение должностных полномочий силовиков чаще всего приговаривают к условному лишению свободы или штрафу. Подобный подход "порождает чувство безнаказанности", а также "приводит к изобретению более изощренных способов насилия", подчеркивают авторы.

Сотрудник, применяющий насилие, "рискует, по большому счету, только карьерой" в органах власти, добавляют правозащитники. По их словам, существующая "система стимулов работает на то, чтобы "не попасться", а не на то, чтобы не пытать".

Компенсации в судах России далеки от сумм, присуждаемых ЕСПЧ

Только в 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил более 100 жалоб из России о нарушении статьи европейской Конвенции о запрете пыток, отмечают эксперты "Зоны права". Они называют неэффективное расследование насилия силовиков российскими судами одной из причин частых жалоб россиян в ЕСПЧ. Кроме того, компенсации, присуждаемые российскими судами, "даже в своих максимальных размерах не приближаются к суммам, которые считает справедливыми" ЕСПЧ, добавляют правозащитники.

Составители доклада особо выделили необходимость ввести в Уголовный кодекс России отдельную статью за применение пыток, которая дифференцирует ответственность в зависимости от тяжести причиненного вреда. Верховному суду России необходимо "формировать практику присуждения компенсаций" в размере, который соответствует делам, рассматриваемым ЕСПЧ, считают правозащитники. Они рекомендуют установить сумму в 700 тысяч рублей в качестве минимального размера возмещения ущерба.

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