 Правозащитники: В Беларуси привели в исполнение два смертных приговора | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.11.2018

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Беларусь

Правозащитники: В Беларуси привели в исполнение два смертных приговора

По данным правозащитников, в Беларуси дважды применена высшая мера в отношении так называемых черных риелторов из Могилева, которые признаны виновными в убийствах ради квартир.

Часть территории тюрьмы в Могилеве (фото из архива)

В Беларуси казнили  двух мужчин, признанных виновными по делу об убийстве нескольких человек. О казни первого заключенного, со ссылкой на родственников заключенных, сообщили белорусские правозащитники из центра "Весна"   во вторник, 27 ноября. Информация о казни второго осужденного опубликована 28 ноября.

Как следует из материалов дела, оба приговоренных к высшей мере наказания были членами банды "черных риелторов", состоящей из четырех человек, которые убивали людей, чтобы завладеть их квартирами. С 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек, чьи тела были обнаружены позже.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал подсудимых Семена Бережнова, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в подготовке и совершении убийств, подготовке и похищении человека, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов.

Супруги Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ. Четвертый обвиняемый - Борис Колесников - был признан виновным в разбое, пособничестве при совершении убийства и похищении человека.

Бережнова и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Гершанкову - к 24 годам лишения свободы, Колесникова - к 22 годам и одному месяцу заключения

Беларусь - единственная в Европе страна со смертной казнью

 По данным правозащитного центра "Весна", приостановить исполнение смертного приговора просили в комитете ООН по правам человека.

В Евросоюзе неоднократно призывали властей в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания. ЕС и правительство Бельгии планируют провести в Брюсселе в 2019 году 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все государства, входящие в Совет Европы.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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