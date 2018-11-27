Правозащитники: В Беларуси привели в исполнение два смертных приговора

В Беларуси казнили двух мужчин, признанных виновными по делу об убийстве нескольких человек. О казни первого заключенного, со ссылкой на родственников заключенных, сообщили белорусские правозащитники из центра "Весна" во вторник, 27 ноября. Информация о казни второго осужденного опубликована 28 ноября.

Как следует из материалов дела, оба приговоренных к высшей мере наказания были членами банды "черных риелторов", состоящей из четырех человек, которые убивали людей, чтобы завладеть их квартирами. С 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек, чьи тела были обнаружены позже.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал подсудимых Семена Бережнова, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в подготовке и совершении убийств, подготовке и похищении человека, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов.

Супруги Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ. Четвертый обвиняемый - Борис Колесников - был признан виновным в разбое, пособничестве при совершении убийства и похищении человека.

Бережнова и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Гершанкову - к 24 годам лишения свободы, Колесникова - к 22 годам и одному месяцу заключения

Беларусь - единственная в Европе страна со смертной казнью

По данным правозащитного центра "Весна", приостановить исполнение смертного приговора просили в комитете ООН по правам человека.

В Евросоюзе неоднократно призывали властей в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания. ЕС и правительство Бельгии планируют провести в Брюсселе в 2019 году 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все государства, входящие в Совет Европы.

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