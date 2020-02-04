Правозащитники: Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу

"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали во вторник, 4 февраля, доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость". За год правозащитники зафиксировали 438981 случай ограничения свободы в интернете. Большинство из них связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам и с запретом информации. Более 270 тысяч сайтов и страниц были внесены в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, за год число отправленных в черные списки увеличилось, отметил в интервью DW один из авторов доклада, адвокат "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, всего заблокированы 4,74 млн ресурсов.
38 человек лишены свободы по решению суда из-за активности в интернете
В докладе отмечаются факты насилия, уголовные дела: "Репрессии в Рунете стали менее массовыми, однако более жесткими и точечными. Под угрозой находятся наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и, как оказалось, - успешные IT-предприниматели". Уголовному преследованию были подвергнуты 200 человек, что значительно меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с декриминализацией 282 статьи Уголовного кодекса. Тем не менее в 2019 году 38 пользователей Интернета были лишены свободы. По решению судов 1 миллион рублей штрафов взыскали за проявление неуважения к президенту, судьям и силовикам.
Прогноз на 2020 год от "Роскомсвободы"
Говоря о тенденциях, Саркис Дарбинян отметил, что в 2020 году число блокировок увеличится. В рамках реализации закона о суверенном интернете будет приобретено оборудование и поставлено на узлы операторов связи, что позволит более масштабно блокировать сайты и страницы. И число уголовных дел, по прогнозу "Роскомсвободы", вряд ли сократится: "Как мы уже видели в 2019 году, количество перешло в качество - условные сроки все чаще становятся реальными". Эксперты ожидают также увеличения числа оснований для ограничения доступа к отдельным сайтам.
В 43 регионах пользователи Интернета сталкиваются с серьезным давлением
Авторы доклада отмечают, что заметно ухудшилась ситуация в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии.
Российские власти активно используют так называемые шатдауны - локальные организованные отключения интернета. Эта практика применялась во время весенних митингов в Ингушетии, летом в Москве, во время протестов в Шиесе. Всего шатдаунов в России было восемь за год.
Политика властей заключается в контроле, цензуре и изоляции
Цель российских властей, по мнению авторов доклада о свободе интернета, - "создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского". В 2019 году вступили в силу законы об "изоляции Рунета", "фейковых новостях" и "неуважении к власти", уже в 2020 году начал действовать закон о физлицах-"иноагентах", постоянно обсуждаются идеи заблокировать VPNсервисы, Telegram, Twitter и Facebook; в 2020 году, напоминают правозащитники, запланированы учения по отключению страны от всемирного интернета.Впрочем, "пока подобные инициативы либо даже не стартуют (пакет Яровой о хранении и расшифровке трафика), либо не удаются (блокировка Telegram, запрет криптовалют), либо легко обходятся (многочисленные блокировки сайтов)".
Аудитория Рунета превысила 94 миллиона активных пользователей. В России одна из самых низких цен доступа к интернету - на втором месте после Украины (0,08 американских центов в месяц за 1 Мбит/с), а доступность сетей 4G составляет более 60 процентов.
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Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс