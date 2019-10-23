Правозащитника Маякова подозревают в покушении на мошенничество

Заместитель председателя общественной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" (КГП) Андрей Маяков задержан в Москве по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 22 октября Маяков получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей. Как отмечают в СК, вице-председатель организации обещал содействовать в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, вынесенного ранее этому лицу.

"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению", - полагает следствие. Всего незаконное вознаграждение могло составить 2,5 млн рублей, указали в СК.

В комитете уверены, что речь идет о давлении властей и провокации

Между тем в КГП уверены, что речь идет о давлении со стороны властей. На сайте комитета отмечается, что вечером 22 октября в офис проник "неизвестный человек". Он пытался передать Маякову "некий пакет", но не смог, поскольку вице-председатель "не находился ни в каких кабинетах офиса один", подчеркивают в "Комитете за гражданские права".

А член правления "Комитета за гражданские права" Юлия Перепелова рассказала порталу "МБХ медиа", что в офис организации "ворвался какой- то парень с пакетом. Он кричал: "Куда его передать"? Говорил, что это что-то для заместителя". Затем в офисе появились сотрудники телекомпаний НТВ и РЕН ТВ. "Они, снимали, видимо, как носился этот человек", - отметила правозащитница. По ее словам, все случившееся в организации считают провокацией.

Позднее в помещение "ворвались силовики (предположительно сотрудники СК РФ)", они выгнали всех, включая председателя Андрея Бабушкина, и провели допрос Маякова без предоставления защитника. "От него требовали признаться в покушении на получение взятки", - отмечают в КГП.

Перед тем, как Андрей Маяков был задержан, он успел пояснить, что связывает действия правоохранителей с неким "делом Малкова". Дополнительных комментариев на этот счет в комитете не дают.

Адвокат Федор Аксененко отмечает, что его подзащитный своей вины не признает.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Комитет за гражданские права" был зарегистрирован в марте 1997 года. Его председатель Андрей Бабушкин входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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