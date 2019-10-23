 Правозащитника Маякова подозревают в покушении на мошенничество | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Правозащитника Маякова подозревают в покушении на мошенничество

В "Комитете за гражданские права" уверены, что речь идет о давлении властей. Вице-председатель Маяков своей вины не признает.

Автомобиль полиции

Автомобиль полиции

Заместитель председателя общественной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" (КГП) Андрей Маяков задержан в Москве по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 22 октября Маяков получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей. Как отмечают в СК, вице-председатель организации обещал содействовать в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, вынесенного ранее этому лицу.

"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению", - полагает следствие. Всего незаконное вознаграждение могло составить 2,5 млн рублей, указали в СК.

В комитете уверены, что речь идет о давлении властей и провокации

Между тем в КГП уверены, что речь идет о давлении со стороны властей. На сайте комитета отмечается, что вечером 22 октября в офис проник "неизвестный человек". Он пытался передать Маякову "некий пакет", но не смог, поскольку вице-председатель "не находился ни в каких кабинетах офиса один", подчеркивают в "Комитете за гражданские права".

А член правления "Комитета за гражданские права" Юлия Перепелова рассказала порталу "МБХ медиа", что в офис организации "ворвался какой- то парень с пакетом. Он кричал: "Куда его передать"? Говорил, что это что-то для заместителя". Затем в офисе появились сотрудники телекомпаний НТВ и РЕН ТВ. "Они, снимали, видимо, как носился этот человек", - отметила правозащитница. По ее словам, все случившееся в организации считают провокацией.  

Контекст

Интервью с российским правозащитником Сергеем Ковалёвым к годовщине со дня смерти академика Сахарова. (14.12.2004)

Случаи, когда солидарность спасала от тюрьмы, не ограничиваются кейсом Голунова. Такая поддержка - едва ли не последняя надежда для тех в РФ, кого несправедливо преследуют, считает Александр Плющев. (17.09.2019)

Позднее в помещение "ворвались силовики (предположительно сотрудники СК РФ)", они выгнали всех, включая председателя Андрея Бабушкина, и провели допрос Маякова без предоставления защитника. "От него требовали признаться в покушении на получение взятки", - отмечают в КГП.

Перед тем, как Андрей Маяков был задержан, он успел пояснить, что связывает действия правоохранителей с неким "делом Малкова". Дополнительных комментариев на этот счет в комитете не дают.

Адвокат Федор Аксененко отмечает, что его подзащитный своей вины не признает.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Комитет за гражданские права" был зарегистрирован в марте 1997 года. Его председатель Андрей Бабушкин входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 12:55

"Зачистка" СПЧ: Кремль избавляется от неугодных правозащитников? - DW Новости

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

СК РФ

"Комитет за гражданские права"

Аудио- и видеофайлы по теме

"Зачистка" СПЧ: Кремль избавляется от неугодных правозащитников? - DW Новости  

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?  

Реклама

Самые читаемые

По всей Германии проходят протесты крестьян  

"Закон Родченкова" принят Палатой представителей США  

Выход на пенсию в 69 лет: о чем, собственно, идет сейчас речь в ФРГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно