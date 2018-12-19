 Правительство ФРГ утвердило проект законов об иммиграции | Новости из Германии о Германии | DW | 19.12.2018

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Германия

Правительство ФРГ утвердило проект законов об иммиграции

Один законопроект направлен на привлечение в ФРГ специалистов, другой позволяет временно остаться в стране работающим мигрантам, не получившим статус беженцев.

Кабинет министров ФРГ

Кабинет министров ФРГ

Правительство ФРГ в среду, 19 декабря, одобрило проект законов об иммиграции. "После более чем 20 лет дебатов у Германии будет современное иммиграционное законодательство", - отметил министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). В свою очередь министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) указал, что новые законы помогут сократить нелегальную иммиграцию, а министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier) заявил об "историческом дне".

Контекст

Закон об иммиграции специалистов смягчает правила въезда в страну высококвалифицированных кадров из стран, не входящих в ЕС, и разрешает им приезжать в Германию для поиска работы, еще не имея трудового договора. Условиями для выдачи разрешения на въезд будут достаточное знание немецкого языка и возможность содержать себя. Искать работу непосредственно на месте, согласно действующему в ФРГ законодательству, могут только выпускники вузов.

Еще один законопроект дает перспективу остаться в ФРГ хорошо интегрированным иностранцам, которым отказали в статусе беженца. Возможность пребывания в Германии в течение 30 месяцев, согласно документу, будут предоставлять мигрантам, которые не получили убежище, но не менее 18 месяцев проработали на полную ставку в Германии.

Теперь законопроекты должны пройти процедуру утверждения в бундестаге и бундесрате. По плану, обе законодательные нормы должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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