 Правительство ФРГ усиливает защиту пользователей соцсетей | Новости из Германии о Германии | DW | 01.04.2020

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Германия

Правительство ФРГ усиливает защиту пользователей соцсетей

Пользователи впредь будут иметь больше прав в случае получения угроз или оскорблений в Facebook, Twitter и других соцсетях. Новые правила еще должны быть утверждены бундестагом.

Клавиатура компьютера

Правительство ФРГ в среду, 1 апреля, одобрило новые правила для социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram. Пользователи впредь будут иметь больше прав в том случае, если они подвергнутся угрозам или оскорблениям. В числе прочего, соцсети должны будут облегчить ныне весьма запутанные процедуры подачи жалоб.

В случае, если оскорбительный или угрожающий пост не будет удален, пользователь может потребовать расследования и обоснования. Социальные сети будут также должны быстрее, чем прежде, раскрывать личность нарушителя, если на то есть санкция суда.

Новые правила для соцсетей еще должны быть утверждены германским бундестагом.

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    Автор: Элла Володина


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