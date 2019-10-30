 Правительство ФРГ усиливает борьбу с правым экстремизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 30.10.2019

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Германия

Правительство ФРГ усиливает борьбу с правым экстремизмом

План из девяти пунктов стал ответом Берлина на атаку на синагогу в Галле и направлен на "применение всех правовых средств против ненависти, правого экстремизма и антисемитизма".

Демонстрация против правого терроризма в Берлине

Демонстрация против правого терроризма в Берлине

Правительство ФРГ в среду, 30 октября, согласовало пакет мероприятий по борьбе с правым экстремизмом. Как сообщает агентство AFP, план из девяти пунктов стал ответом Берлина на атаку на синагогу в Галле и направлен на "применение всех правовых средств против ненависти, правого экстремизма и антисемитизма". Конкретно речь идет об ужесточении преследования за распространение экстремизма в интернете, укреплении следственных органов и активизации профилактической работы.

В частности, согласно документу социальные сети впредь будут обязаны информировать правоохранительные органы о размещении незаконного контента. В случае обоснованных подозрений, что подобные публикации несут с собой реальную угрозу убийства или разжигание ненависти по национальному признаку, IT-компании должны предоставить IP-адрес пользователя, чтобы облегчить его поиск и возможность уголовного преследования. Будет усилено и наказание за оскорбления и травлю в интернете.

Защитить местных политиков и гражданских активистов

Власти намерены также оградить от атак в Сети и местных политиков. Будет дополнена статья уголовного законодательства, карающая за оскорбления "публичных персон". Местные политики в ней ранее не упоминались. Также лучше должны быть защищены от ненависти и травли представители гражданского общества.

Контекст

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Планируется также ужесточить законы об оружии: члены антиконституционных организации не смогут получить право на его приобретение. Более того, все запросы на получение разрешения на ношение оружия будут проверяться Ведомством по охране конституции.

В рамках пакета мероприятий правительство намерено укрепить ряд правоохранительных структур, включая Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), но выделение финансирования на эти цели еще должно быть утверждено бундестагом, отмечается в документе.

Исламистский терроризм не менее опасен

Документ предполагает и усиление превентивной работы по борьбе с правым экстремизмом. Программы по продвижению демократии и повышению осведомленности об экстремизме, расизме и антисемитизме должны получать постоянную поддержку "на высоком уровне", говорится в решении правительства ФРГ. 

"Угроза правого экстремизма и антисемитизма высока в Германии", - заявил накануне министр внутренних дел Германии Хорст Зееховер (Horst Seehofer). По его словам, столь же опасным для страны следует признать только исламистский терроризм.

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  • Выставка в Байройте

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    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

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    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

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  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

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    Автор: Дарья Брянцева


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