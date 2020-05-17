 Правительство ФРГ продлит режим социального дистанцирования до 5 июля | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2020

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Германия

Правительство ФРГ продлит режим социального дистанцирования до 5 июля

В силе остаются рекомендации о соблюдении дистанции в 1,5 метра, а также масочный режим, следует из рабочего документа ведомства федерального канцлера.

Художник Йорг Дюстервальд придумал устройство для социального дистанцирования

Художник Йорг Дюстервальд придумал устройство для социального дистанцирования

Федеральное правительство Германии планирует как минимум до 5 июля продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса. Об этом говорится в проекте предложений, подготовленных главой ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun). Рабочий документ в понедельник, 25 мая, поступил в распоряжение СМИ и информагентств. Ожидается, что он будет представлен в ходе консультаций с канцеляриями отдельных федеральных земель.

Как следует из документа, планируется до 5 июля продлить ограничения "по поддержанию дистанции в 1,5 метра" при контактах между отдельными людьми, а также масочный режим "в определенных общественных местах", включая продуктовые магазины и транспорт.

Кроме того, "на частных собраниях в домашних условиях и в закрытых помещениях", а также "в общественных местах" смогут одновременно присутствовать до 10 человек или же члены двух домохозяйств.

Тюрингия и Саксония анонсировали отказ от запретов

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) не исключил, что с 6 июня полностью откажется от нынешних ограничений, срок действия которых ранее был согласован федеральным правительством и землями на период до 5 июня. Данный шаг будет предпринят, если позволит эпидемиологическая обстановка, уточнил он. Необходимость носить маски при этом, однако, может сохраниться, указал Рамелов. Примеру Тюрингии хотят последовать и в Саксонии.

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 25 мая, достигло 178 570 человек. Суточный прирост - 289 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 10 человек - до 8257. Количество выздоровевших превышает 160 300.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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