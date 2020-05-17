Правительство ФРГ продлит режим социального дистанцирования до 5 июля

Федеральное правительство Германии планирует как минимум до 5 июля продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса. Об этом говорится в проекте предложений, подготовленных главой ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun). Рабочий документ в понедельник, 25 мая, поступил в распоряжение СМИ и информагентств. Ожидается, что он будет представлен в ходе консультаций с канцеляриями отдельных федеральных земель.

Как следует из документа, планируется до 5 июля продлить ограничения "по поддержанию дистанции в 1,5 метра" при контактах между отдельными людьми, а также масочный режим "в определенных общественных местах", включая продуктовые магазины и транспорт.

Кроме того, "на частных собраниях в домашних условиях и в закрытых помещениях", а также "в общественных местах" смогут одновременно присутствовать до 10 человек или же члены двух домохозяйств.

Тюрингия и Саксония анонсировали отказ от запретов

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) не исключил, что с 6 июня полностью откажется от нынешних ограничений, срок действия которых ранее был согласован федеральным правительством и землями на период до 5 июня. Данный шаг будет предпринят, если позволит эпидемиологическая обстановка, уточнил он. Необходимость носить маски при этом, однако, может сохраниться, указал Рамелов. Примеру Тюрингии хотят последовать и в Саксонии.

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 25 мая, достигло 178 570 человек. Суточный прирост - 289 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 10 человек - до 8257. Количество выздоровевших превышает 160 300.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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