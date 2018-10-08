 Правительство ФРГ призвало защитить свободу прессы | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2018

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Европа

Правительство ФРГ призвало защитить свободу прессы

Свобода прессы относится к фундаментальным правам каждого демократического общества, говорится в заявлении МИД ФРГ. Правительство Германии потрясено убийством журналистки Мариновой в Болгарии.

Виктория Маринова

Виктория Маринова

Правительство ФРГ призвало защитить свободу прессы. Она является "элементарным гражданским правом и одним из фундаментальных прав каждого демократического общества", заявил в понедельник, 8 октября, представитель МИД ФРГ. Поводом к призыву стало, в числе прочего, убийство сотрудницы частного болгарского телеканала TVN Виктории Мариновой.

Тело 30-летней журналистки было найдено 6 октября в парке в болгарском городе Русе. По данным регионального прокурора, ее смерть была вызвана неоднократными ударами по голове и удушением.

В конце сентября Маринова в одной из первых программ собственного ток-шоу "Детектор" взяла интервью у двух журналистов, которые занимаются расследованием предполагаемой растраты денег из бюджета ЕС болгарскими бизнесменами и политиками.

Контекст

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"Трусливое нападение"

Каждое подобное убийство является "трусливым нападением на свободу прессы и, следовательно, на свободные, плюралистические общества", заявила эксперт парламентской фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза по политике в области культуры и массмедиа Элизабет Мочман (Elisabeth Motschmann). Она обеспокоена возрастающей опасностью "критических расследований в некоторых странах Европы".

В июне 2017 года "Большая коалиция" направила в бундестаг запрос с требованием учредить пост специального уполномоченного ООН по защите журналистов, добавила Мочман.

Кроме того, озабоченность правительства Германии вызывает участь пропавшего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Проживающий в США обозреватель американской газеты Washington Post исчез после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, необходимых для вступления в брак со своей девушкой, которая живет в Турции.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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