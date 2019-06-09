 Правительство ФРГ приветствовало освобождение Голунова | Новости из Германии о Германии | DW | 11.06.2019

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Германия

Правительство ФРГ приветствовало освобождение Голунова

В Берлине "очень внимательно следят" за событиями, связанными с гражданским обществом в России. Правительство ФРГ приветствовало освобождение журналиста Ивана Голунова.

Журналист Медузы Иван Голунов

Журналист "Медузы" Иван Голунов

В Берлине приветствовали решение о прекращении дела в отношении журналиста Голунова и его освобождение. Об этом во вторник, 11 июня, представитель правительства ФРГ сообщил корреспонденту DW. "Федеральное правительство очень внимательно следит за развитием событий в России вокруг местных оппозиционных политиков, журналистов и гражданского общества. Федеральное правительство приветствует освобождение журналиста Ивана Голунова", - говорится в заявлении.

"В целом федеральное правительство выступает за свободу прессы и отстаивание прав человека во всем мире - не только в России. Независимый и разносторонний ландшафт прессы и СМИ имеют основополагающее значение для функционирования любой демократии", - указывается в сообщении правительства Германии. 

 

О прекращении дела в отношении Ивана Голунова во вторник сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Голунова подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 

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