Правительство ФРГ поможет студентам: и немцам, и иностранцам

Министр образования Германии (Anja Karliczek) намерена оказать поддержку студентам немецких вузов в период пандемии коронавируса путем предоставления им кредитов. Такое заявление она сделала в четверг, 30 апреля, в Берлине, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Беспроцентные ссуды в размере до 650 евро в месяц предоставит немецкий государственный банк развития KfW. Заявки на получение займов будут приниматься онлайн, начиная с 8 мая. Как новые, так и текущие кредиты для студентов не будут облагаться процентами до конца марта следующего года. Кредиты будут доступны и для иностранных студентов: деньги на их счета могут поступить с июля текущего года.

Как выяснилось в результате исследования, специально проведенного по заказу министерства образования ФРГ, в период COVID-19 студенты оказались самой уязвимой группой населения, финансовое положение которой в большой степени зависит от подработок. Традиционно студенты подрабатывают официантами в кафе и ресторанах, а они, как известно, сейчас закрыты. Поэтому государство приняло решение не оставлять студентов без поддержки. На реализацию проекта министерства образования ФРГ планируется выделить до одного миллиарда евро.

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