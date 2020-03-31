Правительство ФРГ поддержит миллиардным пакетом стартапы

Правительство Германии выделит дополнительную финансовую поддержку инновативным и перспективным компаниям-стартапам для преодоления последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. В Берлине готовят новый пакет помощи размером 2 миллиарда евро, сообщили в среду, 1 апреля, министерства финансов и экономики ФРГ.

Пакет станет "мощным сигналом" стартапам, которые смогут продолжать работу и в кризисные времена, заявил министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). В свою очередь министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmeier) подчеркнул, что Германия достигла больших успехов в продвижении стартапов, и эти компании не должны оказаться под угрозой на фоне "коронавирусного" кризиса.

Классическое кредитование для стартапов во время пандемии не подходит

Как отметили далее в этих ведомствах, классические инструменты кредитования часто оказываются неподходящими для стартапов, поэтому государственные венчурные инвесторы, в частности государственный банк развития KfW, должны в короткие сроки получить из госбюджета дополнительные средства, которые будут использованы совместно с частными инвестициями для финансирования стартапов.

Кроме того, фонд KfW Capital и Европейский и инвестиционный фонд в будущем должны в случае необходимости брать на себя доли других инвесторов компаний-стартапов, считают в Берлине.

Параллельно с подготовкой пакета экстренной помощи правительство ФРГ работает над созданием 10-миллиардного пакета для дальнейшего развития стартапов, о котором ранее уже было объявлено. Альтмайер пообещал, что данный пакет также будет подготовлен в обозримом будущем.

В ФРГ 9 из 10 стартапов ощутили негативные последствия пандемии

Многие стартапы испытывают трудности на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поскольку не имеют больших резервов. По данным Федерального объединения немецких стартапов, кризис уже оказал негативное влияние на 9 из 10 молодых фирм.

По данным группы волонтеров Worldometer, в более чем 200 странах и территориях мира коронавирусом заразились более 800 тысяч человек, более 43 тысячи скончались от последствий инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19. В Германии коронавирус выявлен у порядка 70 тысяч человек.

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