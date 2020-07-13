 Правительство ФРГ обеспокоено подготовкой к выборам в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.07.2020

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Беларусь

Правительство ФРГ обеспокоено подготовкой к выборам в Беларуси

МИД ФРГ назвал тяжелым ударом по демократическим принципам недопуск к выборам двух главных соперников Лукашенко. Amnesty International осудила массовые задержания участников стихийных акций протеста в Беларуси.

Разгон митинга протеста в Минске

Разгон митинга протеста в Минске

Правительство ФРГ выразило обеспокоенность действиями белорусских властей при подготовке к президентским выборам в стране, запланированным на 9 августа. В Берлине "с сожалением приняли к сведению" информацию о том, что оба главных соперника президента Беларуси Александра Лукашенко не были допущены к выборам, заявил представитель МИД ФРГ в среду, 15 июля. Он назвал это "тяжелым ударом по базовым демократическим принципам, свободе слова и правовой системе".

Представитель МИД отметил, что федеральное правительство с большой обеспокоенностью восприняло известие о задержаниях, в том числе произвольных, более 250 человек, которые накануне принимали участие в массовых стихийных акциях протеста в Минске и других частях Беларуси против недопуска к президентским выборам кандидатов от оппозиции.

По словам представителя МИД ФРГ, Берлин призывает белорусское правительство обеспечить справедливые и свободные выборы и пригласить на них наблюдателей от ОБСЕ.

Amnesty осудила массовые задержания в Беларуси

Между тем международная правозащитная организация Amnesty International осудила массовые задержания участников протестных акций в Беларуси.  "Люди, которые собрались, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений", - заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиши Джанг.

"Белорусские власти должны уважать права человека и не должны разгонять и преследовать в судебном порядке людей, которые отстаивают свои права и политический выбор. Любой, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - подчеркнула она.

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    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


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